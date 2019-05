PN vil høste tang

Walter Turnowsky Torsdag, 16. maj 2019 - 11:09

I januar sidste år lukkede og slukkede tang-iværksætteren Ulrik Maki Lyberth landets eneste kommercielle produktion af tang i virksomheden Maki Seaweed. Han følte, at han løb panden mod en mur hos de offentlige myndigheder.

- Jeg har med mine oplæg og fremlæggelser til kommuner, Selvstyret, bygdebestyrelser og mange andre lavet informationskampagner om tangproduktion. Og henvendelser til de offentlige om at udvikle produktionen i flere steder bliver ikke hørt eller besvaret, sagde han dengang til Sermitsiaq.AG.

Dårlige rammer

Og det er bare ikke godt nok mener politisk ordfører Jens Napaattooq (PN).

- Iværksættere bliver mødt med utilgivelige rammer, barrierer, atter modstand. Ikke kun fra omgivelserne, men fra embedsværkets fastsatte rammer. Fra os, os som sidder på vegne af befolkningen, skriver han i en begrundelse for at rejse en forespørgselsdebat i Inatsisartut.

- Havplanter er ellers en kæmpe uudnyttet eksportressource som vi ikke har tappet fra. Ifølge rapport fra FAO, organisation under de Forenede Nationer som blandt andet følger havplanters markedsudvikling, blev der i 2016 værdien af det globale marked antaget at ligge på 6 mia. U.S. dollars, det vil sige omtrent 43 mia. kroner i nutidsværdi, og der anses at efterspørgslen af havplanter yderligere vil stige hvert år med 10 procent.

Mange støtteordninger

Naalakkersuisut erklærer sig enig i, at tang kan udvikle sig til en indtægtskilde for landet.

- Grønland har noget af det reneste havvand i Nordatlanten, og der er gode muligheder for at kultivere og høste spiseligt tang, skriver naalakkersuisoq for erhverv, Jess Svane (S) i sit svarnotat.

Han forholder sig ikke direkte til kritikken om forløbet med Maki Seaweed, men henviser til, at der er forskellige støtteordninger - primært under Greenland Business, som tang-iværksættere vil kunne gøre brug af. Aftalen med staten om en pulje på 220 millioner kroner til Greenland Venture og Vækstfonden vil i Jess Svanes øjne give yderligere muligheder for at støtte nye virksomheder.

Inatsisartut skal efter planen diskutere sagen senere i dag.