Grønlændere undtaget Islands strenge krav om karantæne

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 25. februar 2021 - 09:45

Fra onsdag den 24. februar, er rejsende fra Grønland til Island undtaget kravene om at fremvise en negativ coronatest, samt dobbelttestning ved ankomst og fem dages karantæne, hvis de rejser direkte ind fra Grønland.

Det oplyser det islandske landslægeembede på sin hjemmeside.

Grunden til undtagelsen er, at der ikke er nogen aktiv smitte i Grønland.

- Epidemiologen har besluttet at fjerne Grønland fra listen over definerede risikoområder for Covid-19, da der ikke er smitte i landet. Turister, der kommer fra Grønland, vil derfor være undtaget fra kravene til Covid-19, der generelt gælder for passagerer, der kommer til Island, oplyser Islands landslægeembedet på sin hjemmeside.

Fortsat forsigtighed

De eventuelle rejsende fra Grønland opfordres dog fortsat til at udvise forsigtighed 14 dage efter ankomst og samtidig holde god hygiejne under opholdet.

Betingelsen for undtagelsen er, at de rejsende fra Grønland ikke har besøgt et andet risikoområde 14 dage før ankomst til Island. Hvis man ikke kan opfylde kravet skal man derfor stadig fremvise en negativ coronatest, gå i karantæne i fem dage efter ankomst og får retest fem dage efter ankomst.

Ingen rute – ingen rejse

Grønland er dog fortsat i alarmberedskab for at holde smitten ude. Siden 9. november er ruten til Island holdt lukket på grund af frygt for, at indrejsende tager coronasmitten med ind.

Air Greenlands kommunikationsafdeling forklarer overfor Sermitsiaq.AG, at indvejen til Grønland fortsat er gennem Danmark, hvor også alle rejsende skal i karantæne i fem dage efter ankomst. Rejser er forbeholdt myndighedsrejser indtil videre til midten af april.