Greenland Minerals lukker Facebookgruppe

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 02. juni 2021 - 14:44

Der er foregået heftige debatter om mineprojektet ved Kuannersuit på Greenland Minerals Facebookgruppe, Åben debat om Kvanefjeld (Kuannersuit red.).

Selskabet oprettede gruppen under den indledende høringsperiode om mineprojektet for, at komme i dialog med borgerne.

Greenland Minerals lukker nu for gruppen, da der ifølge direktøren for Greenland Minerals i Grønland, Jørn Skov Nielsen ikke er ret meget dialog i gruppen længere.

- Vi har en anden Facebookside, der hedder Fremtidens Kvanefjeld, og der vil vi fremadrettet køre dialogen med borgerne, siger Jørn Skov Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Gruppen bliver først fjernet helt om en uge, men det vil ikke længere være muligt for, at kommentere på indhold, skriver virksomheden på Facebook.

Greenland Minerals skriver på deres facebookgruppe:

- Tak for debatten om Kvanefjeld-projektets miljømæssige og sociale betydning for det grønlandske samfund til dato. Vi oprettede gruppen som et forum, hvor interesserede kunne følge med i projektet og stille spørgsmål til Greenland Minerals under den indledende høringsrunde. Da vi er ved at fuldende denne del af processen, vil vi også lukke denne gruppe.