Naalakkersuisut udvider høring for Kuannersuit

Merete Lindstrøm Torsdag, 27. maj 2021 - 11:05

I et paragraf 37 spørgsmål har medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen spurgt Naalakkersuisut om status på høringsprocessen for mineprojektet ved Kuannersuit.

I svaret oplyser Naalakkersuisoq for Råstoffer, Naaja Nathanielsen (IA) at projektet fra Greenland Minerals vil blive behandlet i henhold til Råstofloven og de særlige vilkår, som er givet selskabet.

- Naalakkersuisut arbejder efter den gældende lovgivning og følger de vilkår, der er fastsat i efterforskningstilladelsen. Sideløbende er Naalakkersuisut i gang med at vurdere, hvilke muligheder der er inden for lovens og efterforskningstilladelsens rammer for at undgå udvinding af uran - også for Kuannersuit-projektet.

Nye møder med befolkningen

Naaja Nathanielsen oplyser også at planerne om at endnu en række høringsmøder i Sydgrønland er planlagt til at blive gennemført i uge 34 og/eller 35.

Det forholder sig nemlig sådan at Greenland Minerals i henhold til Råstofloven har krav på at få gennemført en offentlig høring i forbindelse med deres udnyttelsesansøgning, og den vil Naalakkersuisut medvirke til at færdiggøre før der kan træffes afgørelse om, hvorvidt en udnyttelsestilladelse kan meddeles lyder det i svaret.

- Selvom Naalakkersuisut måtte have et ønske at standse høringsprocessen, ville dette ikke være muligt inden for den nugældende lovgivnings ramme, påpeger Naalakkesuisoq.

Ingen afgørelse før høring er slut

På trods af at IA i valgkampen har lovet, at der ikke bliver noget projekt ved Kuannersuit med uranudvinding, sådan som det er planen i det projekt, som Greenland Minerals har præsenteret i VVM og VSB-redegørelserne, så er den endelige beslutning altså ikke taget endnu. I hvert fald ikke formelt.

Ved de afholdte høringsmøder i februar måned, var der ikke politisk deltagelse grundet trusler

- Dette ønsker Naalakkersuisut at rette op på, da man finder politisk deltagelse ved høringsmøder efter råstofloven yders vigtig, skriver Naaja Nathanielsen.

Mariane Paviasen ønsker i sit spørgsmål også at få svar på, om man kan regne med, at mineprojektet i Kuannersuit bliver stoppet.

- Naalakkersuisut har et ønske om at stoppe udnyttelse af radioaktive mineraler og grundstoffer i Grønland. Dette gælder også i forhold til mineprojektet i Kuannersuit. Hvordan problemstillingen vedrørende mineprojektet i Kuannersuit konkret vil blive håndteret, vil afhænge af de konklusioner, Naalakkersuisut når frem til i undersøgelser af, hvilke muligheder vi har.