Greenland Minerals vil i dialog med Múte

Ritzaus Bureau Fredag, 09. april 2021 - 06:50

- Greenland Minerals har drevet Kvanefjeld-projekt om sjældne jordarter effektivt under alle tidligere regeringer siden etableringen i 2007.

- Virksomheden ser frem til at arbejde med den nye regering, når den er etableret, skriver selskabet i meddelelsen.

Stort aktiefald

Aktien i mineselskabet er faldet omkring 40 procent siden valget i onsdags og er samlet dykket 60 procent i 2021.

Mineprojektet risikerer at blive droppet, fordi vinderen af valget - Inuit Ataqatigiit (IA) - er modstander af projektet, fordi der udvindes uran.

Greenland Minerals gør også sine investorer opmærksom på det faktum i meddelelsen - herunder at IA har gentaget sin holdning efter valget.

Det er først og fremmest sjældne jordarter, der bruges i elektronik, som er målet med projektet. Uran, zink og fluorit er biprodukter.

Ifølge Greenland Minerals er biprodukterne ikke afgørende for økonomien i projektet, men selskabet skriver, at indtægterne derfra sammenlagt vil være med til at kunne skære i omkostningerne til at udvinde de sjældne jordarter.

Hovedtema i valgkampen

Projektet har været et af hovedtemaerne i forbindelse med valget. I Grønland har der været bekymring for, at det vil gå ud over natur og miljø, hvis man gennemfører projektet.

Fortalere for mineprojektet mener, at det vil give Grønlands økonomi et stort rygstød. Ifølge mineselskabet ventes projektet at kunne skabe godt 300 lokale arbejdspladser.