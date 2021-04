Greenland Minerals stopper aktiehandel

Ritzaus Bureau Torsdag, 08. april 2021 - 16:04

Mineselskabet Greenland Minerals er gået i handelsstop - som udgangspunkt frem til mandag.

Det oplyser det australske selskab i en meddelelse torsdag.

Det sker på grund af usikkerhed om selskabets fremtid, efter at partiet Inuit Ataqatigiit (IA), som vil stoppe selskabets planer om minedrift i Grønland, vandt valget til Inatsisartut, det grønlandske parlament.

Selskabet stopper for handlen til mandag 12. april - eller ind til andet bliver meldt ud.

Afventer konsekvenser af valget

Af anmodningen om at gå i handelsstop fremgår det, at selskabet afventer betydningen af udfaldet af det grønlandske valg.

Ifølge Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, bliver handlen stoppet, indtil selskabet har bedre overblik over konsekvenserne.

- Når der bliver erklæret handelsstop omkring aktien, så er det, fordi der er så stor usikkerhed omkring, hvad den korrekte prissætning er.

- For hvis ikke der kommer nogen mineproduktion i gang, så kan selskabet være nul kroner værd, siger han.

Usikker fremtid

Han forklarer, at et handelsstop bliver iværksat for at undgå, at aktier bliver forhandlet til en forkert pris.

Professoren fremhæver, at selskabet går en usikker fremtid i møde med tanke på udfaldet af det grønlandske valg.

- Usikkerheden omkring selskabets værdier er skabt ved, at man får en regering - efter alt at dømme i hvert fald - der ikke ønsker den her mineproduktion i Grønland.

- Og så kan selskabet jo ikke komme i gang. Og alle de investeringer, de har haft, er spildt, siger Per Nikolaj Bukh.

Projektet med at udvinde sjældne jordarter fra Kuannersuit/Kvanefjeld i Sydgrønland har været på tegnebrættet i flere år.

Greenland Minerals har opereret i Grønland siden 2007 med det formål at åbne en mine i Kvanefjeldet.

Kan skræmme investorer

Men det kan altså have været forgæves, hvis IA som ventet danner regering og sætter en stopper for projektet.

- Som det ser ud nu, er der rigtig meget, der tyder på, at det ikke får lov at gå i gang med produktionen på fjeldet.

- Og så er det her selskab formodentlig intet værd, fordi det er de aktiver og aktivitetsmuligheder, det har. Og så går det jo konkurs og bliver lukket, siger Per Nikolaj Bukh.

Ifølge professoren kan processen omkring mineselskabets projekt føre til, at andre mulige investorer i Grønland trækker følehornene til sig.

For det kan fremstå som, at der er en god portion usikkerhed i at ville slå sig ned som selskab i Grønland.