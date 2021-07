Great Greenland: Dansk minkaflivning har ikke øget sælskindssalget

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 22. juli 2021 - 08:09

Great Greenland har 4.500 flere skind på lager i forhold til juni sidste år, oplyser selskabets direktør Preben Møller til Sermitsiaq.AG.

- Vi har fået flere henvendelser i forhold til spørgsmålet, om vi sælger mere skind til Danmark efter aflivningen af mink. Vi har indtil videre ikke solgt flere til Danmark og vi har ikke planer om at prøve at sælge mere på det marked. Men der er kommet flere købere både fra Norge og Canada, forklarer direktøren i Great Greenland, Preben Møller.

Ifølge selskabet, så har Kopenhagen fure stadig minkskind på lager til to år.

Accessories skal markedsføres

Great Greenland har haft succes med såkaldt accessories, som blandt er hjemmesko, handsker, huer og pandebånd. Virksomheden vil intensivere markedsføringen af disse produkter, da det gav pote i 2020.

- Vi vil markedsføre accessories noget mere. Vi kan mærke, at vores salg igennem vores hjemmeside er større. Hvor købere fra for eksempel Norge og Canada er blevet større, siger Preben Møller.

Flere indhandlingssteder

Indhandling af sælskind i 2020 var på 23.000, mens virksomheden havde forventet 30.000 skin. Som skrevet, så har selskabet fået flere skind i forhold til sidste år.

I Mala Høj Kúkos paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut kommer det frem, at Naalakkersuisut stadig har planer om at styrke fokus for at undgå spild og kassationer af skind.

I servicekontrakten står der, at der skal være 38 indhandlingssteder over hele landet, mens der er 32 indhandlingssteder i øjeblikket.

- Det at skabe et indhandlingssted er meget krævene. Der skal være vand og elforsyning samt varme til vinteren. Det er nogle af de udfordringer, vi møder, og det er grunden til, at vi ikke har 38 indhandlingssteder endnu, siger Preben Møller.

Naalakkersuisut oplyser, at de er i løbende dialog med Great Greenland om kassationer og skindkvalitet.