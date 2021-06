Great Greenland: Færdigvarer har reddet året

Redaktionen Lørdag, 05. juni 2021 - 11:46

Det skyldes primært et markant øget salg af færdigvarer som pelse, tasker, hjemmesko, luffer og nøgleringe, skriver avisen Sermitsiaq.

Forventningen var, at Great Greenland skulle indhandle 30.000 skind, men i 2020 blev det kun til 23.000.

– Det er især indhandling af ringsæl, der er gået ned i Østgrønland og Upernavik-området. Vi har spurgt ude på indhandlingsstederne, hvorfor det er gået ned, men har ikke fået en entydig forklaring, siger direktør Preben Møller, der onsdag kunne fremlægge en ganske tilfredsstillende årsrapport for bestyrelsen.

Salgssucces

For selvom både indhandlingen af skind - og salget af hele skind til grossister - er faldet, så har Great Greenland formået at øge salget af færdigvarer markant. Det er varer som tasker, pelse, hjemmesko, nøgleringe og smykker med sælskind.



– Vi har tjent en million mere på færdigvarerne end forventet. Det er primært kunder i Danmark og Grønland, der har bestilt varer, men også kunder fra USA, Canada og flere af de europæiske lande, der har fået øjnene op for vores produkter. Vores salgsafdeling har gjort et stort arbejde for at promovere de mange forskellige produkter, og dertil har corona-epidemien faktisk betydet, at folk har bestilt mere online især omkring juletid, forklarer Preben Møller til Sermitsiaq.

