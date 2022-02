Great Greenland om manglende grønlandsk: Vi arbejder på det

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 22. februar 2022 - 11:48

Great Greenland er blevet suget ind i debatten om Jim Lyngvilds kunstbilleder af inuit, der er iført sælskind, selvom virksomheden blot har sponsoreret sælskind til formålet.

Og Great Greenlands hjemmeside går ikke fri for kritikken. For hjemmesiden mangler tekster på et vigtig sprog i Grønland. Nemlig grønlandsk.

I TV2’s program Go’ Aften Live har Klaudia Petersen sat spørgsmålstegn ved, hvorfor Great Greenlands hjemmeside ikke har tekster på grønlandsk, mens siden er på dansk og engelsk.

For direktør Preben Møller er kritikken omkring hjemmesidens sprog, og de manglende grønlandske tekster ikke nyt. Igennem årene har grønlandske kunder klaget over, at hjemmesiden ikke er på grønlandsk, mens der er tekster på dansk og engelsk.

Forventer grønlandsk i år

Men han maner til ro. Arbejdet med at oversætte hjemmesiden fra de to sprog til grønlandsk er allerede igangsat.

- Vi har startet arbejdet med at oversætte hjemmesidens tekster til grønlandsk. Arbejdet gik i gang sidste år. Og vi håber, at vi kan blive færdige og lancerer den grønlandske hjemmeside i år, siger Preben Møller til Sermitsiaq.AG.

Great Greenlands webshop styres fra virksomhedens afdeling i Glostrup i Danmark. Preben Møller fortæller, at oversættelsen af teksterne i hjemmesiden tidligere har været igangsat, men at der har været udfordringer med systemet.

Nu arbejdes der på at få styr på teksterne ved hjælp af eksterne oversættere, så grønlandske kunder fremover kan vælge at surfe på Great Greenlands hjemmeside på grønlandsk.

- Vi forventer, at hjemmesiden vil have grønlandske, danske og engelske tekster før 2022 er omme. Men det afhænger selvfølgelig af, hvor hurtigt oversættelsen kan klares, siger Preben Møller.