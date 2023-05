Great Greenland leverer endnu et millionoverskud

Merete Lindstrøm Onsdag, 17. maj 2023 - 14:32

Great Greenland A/S kan præsentere et overskud på 2,8 mio. kr. efter skat i 2022, svarende til en stigning på ca. 2,2 mio. kr. i forhold til 2021. Nettoomsætningen er forøget fra 14,7 mio. kr. i 2021 til 17,9 mio. kr. svarende til stigning på 18 %, hvilket ledelsen pointere er betydelig bedre end det budgetteret omsætning på 10,3 mio. kr.

Ledelsen meddeler i årsrapporten 2022 at de er tilfredse med den øgede omsætning og overskud efter skat. Resultatet på 2.700.000 millioner kroner overføres til overføres til næste år.

Great Greenlands ledelse oplyser i årsrapporten at indhandlingen i 2022 har haft små udfordringer, men set over det hele, har der været tilfredsstillende indhandling, lidt over 29.000 blev indhandlet.

Øget salg og besøg

Der har været en stigning i indhandlingen af netsider, samt et fald af Grønlandssæler. Fordeling af de indhandlede skind.

Salget af færdigvarer er steget markant i takt med at aktiviteten i besøgscentret er vendt tilbage efter coronarestriktionerne blev ophævet i begyndelsen af året.

Omsætning i tusinde kr. Kilde: Great Greenland

Det er blandt andet fra krydstogtsskibe der er kommet flere gæster. Der sælges også flere firmajulegaver, som giver systuen travlt. Virksomheden har fortsat 32 medarbejdere på lønningslisten.

Ung forsker til bestyrelsen

Efter to år som bestyrelsesmedlem hos Great Greenland træder Nikoline Ziemer ud og afløses af Ph.d.-studerende Ulunnguaq Markussen, som forsker blandt andet i byudvikling i Tasiilaq.

Hun har de senere år gjort sig bemærket i samfundsdebatten med sin forskning og sin deltagelse i forskerkonkurrencen Paasisavut i marts i år.

Erik Jensen bød på vegne af Naalakkersuisut, det nye bestyrelsesmedlem velkommen:

- Som bestyrelsesmedlem for Great Greenland kan Ulunnguaq med sine stærke analytiske evner, sit blik for helheden og detaljerne og et solidt kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur, bidrage effektivt til udvikling og fastlæggelse af selskabets strategiske retning og opfølgning på gennemførelsen af strategien, og ikke mindst bidrage til at sikre værdiskabelsen i selskabet. Tikilluarit!