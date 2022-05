Great Greenland kan fremvise mindre overskud for 2021

Merete Lindstrøm Onsdag, 25. maj 2022 - 12:47

Efter et imponerende overskud på godt fire millioner kroner i 2020 må Great Greenland tage til takke med et mere beskedent overskud på sidste års resultat.

Virksomheden kommer ud af 2021 med et overskud på 512.000 kroner der videreføres til dette års regnskab. Egenkapitalen udgør herefter 20.250.668 kroner.

De sidste to års overskud kommer efter en periode hvor Great Greenland har kørt med underskud i flere år.

Øget indhandling og omsætning

Bestyrelsesformand Juliane Henningsen lagde i sin beretning vægt på at indhandlingen er forbedret og omsætning er steget mere end forventet.

- Endnu et år med Corona som har givet Great Greenland endnu et udfordrende år, men et år med godt salg samt en god indhandling af sælskind fra fangerne. Omsætningen har været over al forventning, en stigning på opover 50 % af det budgetterede for året. Resultat med overskud og en god omsætning for året, anser ledelsen som særdeles tilfredsstillende.

Årets omsætning endte på 14.7 millioner kroner mod 9,6 millioner kroner året før.

- Indhandlingen i 2021 har været over al forventning, men forventet. Ekstra kvote blev indført og det var et særdeles godt indhandlingssår, lidt over 32.000 blev indhandlet. Fangerne som leverer til Great Greenlands A/S, har gjort en stor indsats. I Vestgrønland var det Grønlandssælen der har været den primære store stigning i indhandlingen, påpeger Julianne Henningsen i sin beretning.

Ny bestyrelse Juliane Henningsen (formand) Freddy Christensen Niels Eli Boassen Nikoline Zeimer Louise Berthelsen

Nyt bestyrelsesmedlem fra Qaqortoq

Antallet af indhandlet grønlandssæl er steget fra 14.210 i 2020 til 24.061 i 2021. Indhandl af netsider er faldet med 901 skind til 8.127 i 2021.

Bestyrelsen fortsætter med kun en enkelt undtagelse da Erik Sivertsen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Han erstattes af Freddy Christensen, som blandt andet har erfaring som Fagkoordinator i Kommune Kujalleq og Kommune Qeqertalik og er medejer af Tasermiut Camp, Qaqortoq, og så arbejder han freelance med Webdesign & Markedsføring.