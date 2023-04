Godt humør og nervøsitet: GM i håndbold indbringer gode lærepenge

Anders Rytoft Onsdag, 12. april 2023 - 14:23

Kampene skal være sjove og udviklende.

Det er udgangspunktet for kampene under GM i håndbold for U16. Ikke desto mindre er det for mange af spillerne første gang, at de deltager i grønlandsmesterskaberne. Og det vil sige, at spillerne har fået et større ansvar end normalt, oplyser TAAK.

- Nervøsitet fik betydning for flere af kampene, men det er okay og gode lærepenge at være med til mesterskaberne.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra håndboldforbundet i kølvandet på de første kampe, som der er blevet taget hul på tirsdag.

Tre foreløbige kampe

I den første kamp, som blev fløjtet i gang klokken 17.15, stod de to hold fra herre junior SAK og NÛK over for hinanden. SAK fik en god start og havde bedre udnyttelse af kampen, hvorfor holdene gik til pause med 13-7 til SAK. Efter at have været foran med ti mål gik SAK i stå tidligt i 2. halvleg, hvilket betød, at kampen blev mere spændende da NÛK begyndte at udnytte deres chancer. Alligevel vandt SAK 23-17.

LÆS OGSÅ: GM i håndbold for U16: Flere klubber vækker begejstring

Turneringens anden kamp blev spillet mellem de to hold fra dame junior GSS mod SAK. Her startede GSS bedst. Holdet kom hurtig foran og fik scoret mange mål i 1. halvleg. SAK kunne ikke rigtig komme i gang, hvorfor GSS var foran med hele 17-3 ved pausen. SAK fik bedre styr på nerverne i 2. halvleg og kom bedre ind i kampen. De kunne dog ikke indhente GSS, som vandt kampen 31-17.

Herre junior-holdende GSS og Kâgssagssuk spillede gårsdagens tredje og sidste kamp. Kâgssagssuk stillede op med blandede drenge og pigespillere. Det kunne også ses under kampen, idet GSS fra starten var hurtigere og mere effektive end mandskabet fra Maniitsoq, oplyser TAAK. GSS gik til pausen med en føring på 19-8. Kampen sluttede 40-18 til GSS.

I dag venter endnu flere kampe i Inussivik, hvor borgmester Avaaraq S. Olsen fra Kommuneqarfik Sermersooq vil byde velkommen under åbningsceremonien.