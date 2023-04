GM i håndbold for U16: Flere klubber vækker begejstring

Redaktionen Tirsdag, 11. april 2023 - 16:25

Der bliver taget hul på grønlandsmesterskaberne i håndbold for U16, når den første kamp mellem NÛK og SAK fløjtes i gang klokken 17.15.

Det oplyser håndboldforbundet TAAK i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at der har været en vækst af hold, der deltager ved årets GM. Og det er positivt:

- Tidligere år har vi måtte lave holdfællesskaber for at kunne kalde det et officielt grønlandsmesterskab, men det behøver vi ikke i år, da vi har flere klubber med igen.

Byer og klubber

Sisimiut er repræsenteret med to hold fra klubben SAK, Ilulissat med klubben Nagdlunguak, Manitsoq med klubben Kagssagssuk samt Paamiut med klubben Nagtoralik og Qaqortoq med tre spillere fra QAA, der deltager på to andre hold.

GSS og NÛK fra Nuuk deltager også til GM.

TAAK vurderer, at det bliver nogle spændende dage med en masse god håndbold og gode oplevelser i Inussivik, hvor klubberne NÛK og GSS i år samarbejder om arrangementet.

- Vi kan fra forbundet ikke takke nok for den indsats vores klubber yder for at skabe nogle trygge rammer for vores børn og unge og håndboldspillere generelt.

Forbundet tilføjer:

- Vi er meget glade for at flere viser interesse. Selvom der stadig ligger et stort stykke arbejde foran os med at få endnu flere til at være aktive, så vi kan være et aktivt land.

Alle kampene kan følges på TAAK's kanal på YouTube.