GM er i gang: Storsejr til hjemmeholdet

Kassaaluk Kristensen Fredag, 11. august 2023 - 09:55

Så er GM i herrefodbold godt i gang i Qaqortoq.

Åbningskampen torsdag stod mellem IT-79 og N-45, hvor N-45 fra Paamiut kom bedst fra start med en scoring til 1-0. Men så vendte spillet, og Nuuk-holdet IT-79 kom rigtigt på banen.

Årets første kamp i herre-GM sluttede med 3-1 til IT-79.

Stor lokal jubel

Publikum kunne nyde at følge med i en storsejr til hjemmeholdet K-33, da de spillede mod E-54. Allerede i starten kunne det ses, at de to holds niveauer lå forskellige steder, og første halvvej endte 3-0 til K-33.

Hjemmeholdet havde flest chancer, mens E-54, der er det eneste bygdehold i mesterskaberne, helt blev overrumplet på banen. Til stor jubel for publikum endte kampen 7-1 til K-33, hvor E-54 fra Tasiusaq nåede at score et enkelt mål i de sidste minutter af kampen.

Favoritter overmandet

Kampen mellem B-67 og G-44 blev mere lige end de andre kampe. Nuuk-holdet B-67 blev nummer to ved sidste års GM, mens G-44 tabte bronzekampen sidste år.

LÆS OGSÅ: Nagdlunguak' vinder GM-titlen efter vildt drama

Men noget har ændret sig hos Qeqertarsuaq-holdet, og efter en spændende og meget lige kamp, kunne G-44 overmande B-67, og gå fra banen med en sejr på 3-2.

Igen i dag skal alle hold spille fodbold.

Programmet bliver således: