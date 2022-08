Nagdlunguak' vinder GM-titlen efter vildt drama

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 14. august 2022 - 08:41

Ilulissat-holdet Nagdlunguak' kan igen kalde sig for grønlandsmestre i fodbold.

Det skete efter en dramatisk finale mod B-67 fra Nuuk, hvor holdet vandt kampen efter straffesparkskonkurrence.

Efter 18 minutter i kampen blev finalens første mål sat ind af Søren Kreutzmann, som formåede at sende bolden i mål, da han fra kanten af feltet placerede bolden tæt på den ene stolpe.

Der blev ikke scoret flere mål i første halvleg.

To røde kort

Efter 56 minutter af kampen blev John Ludvig Broberg direkte udvist af dommeren efter en frispark.

Trods undertallet var B-67 i stand til at modstå pres fra Nagdlunguak', og så længe ud til at vinde kampen indtil de døende minutter af kampen. Et indlæg blev sendt ind i feltet, og her scorede Kunuuteeraq Isaksen fra Nagdlunguak' tæt fra den lille felt.

Kort før slutfløjtet blev B-67 reduceret til ni mand, da Aiko Nielsen vist ud efter han modtog sit andet gule kort.

To mål i forlænget spilletid

I anden halvleg af den forlængede spilletid formåede B-67 at komme foran, da indskiftede Niklas Thorleifsen scorede et fantastisk frisparksmål, og igen så det ud til, at B-67 skulle vinde finalen.

I det 122. minut kom forløsningen til Nagdlunguak', da René Eriksen-Petersen scorede lige ud fra straffesparksfeltet.

Derfor måtte kampen afgøres i en straffesparkskonkurrence.

Først i den 14. spark blev kampen straffesparkskonkurrencen afgjort, da Katu Madsen fra Nagdlunguak' udplacerede målmanden.

Dermed vinder hjemmeholdet Nagdlunguak' herrernes grønlandsmesterskab i fodbold.

IT-79 fra Nuuk vandt bronzekampen over G-44 fra Qeqertarsuaq med hele 5-0.

Efter turneringen blev der kåret de bedste spillere i turneringen.

Her er årets hold:

Malik Mikaelsen - IT-79

Aiko Nielsen - B-67

Patrick Frederiksen - B-67

Kunuuteeraq Isaksen - N-48

Mika Thyssen - IT-79

Søren Kristiansen - UB-83

Rene Eriksen Petersen - N-48

Nikki Petersen - B-67

Lars Erik Reimer - N-48

Hans Karl Berthelsen - IT-79

Søren Kreutzmann - B-67

Årets fighter: Knud Petersen - T-41

Årets teknikker: Mika Thyssen - IT-79

Årets spiller: Nikki Petersen - B-67

Her er placeringerne for herrernes GM i fodbold: