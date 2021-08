GIF-formand opfordrer: Test-mulighed skal sikres

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 04. august 2021 - 15:03

Kun fuld vaccinerede og personer, som kan påvise, at de ikke er smittet indenfor 48 timer, kan gå på restauranter, barer og være med til offentlige arrangemnter - herunder sportsarrangementer. Det gælder foreløbigt frem til den 10. august. Der er fortsat også restriktioner om, at større arrangementer på tværs er kommuner ikke kan holdes i en by eller bygd, hvis der har været smitte de seneste 30 dage.

I øjeblikket afventer KAK (Grønlands Boldspil Union) svar fra Selvstyret på deres ansøgning om dispensation for at afholde GM i udendørs fodbold.

Grønlands Idrætforbund mener, at alle som udgangspunkt skal have mulighed for at deltage ved idrætsarrangementer, vaccineret eller ej. Derfor opfordrer forbundet til, at der skal være nok testkapasitet til alle ikke vaccinerede.

- Vi opfordrer til at sikre at der er test-mulighed for dem, der ikke er vaccinerede og ønsker at deltage i et mesterskab eksempelvis, siger formanden i GIF, Nuka Kleemann.

Dertil understreger han, at forbundet har tiltro til myndighedernes vurderinger af og beslutning om, at man enten skal være fuldt vaccineret eller kunne fremvise negativ test.

- Vi havde selvfølgelig helst set, at der ingen restriktioner var, så alle uden forbehold kan dyrke deres idræt, men vi ved også, at vi står i en sårbar situation, som vi må tilpasse os, siger Nuka Kleemann.