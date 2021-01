GE: Ustabilitet er gift for nye investeringer

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 29. januar 2021 - 17:44

Grønlands Erhverv mener, at politikerne skal turde at stå på mål for de beslutninger, der tidligere er taget inden for råstof-området.

- Det får en direkte konsekvens, hvis der pludselig bliver skabt politisk usikkerhed om, hvad man vil og ikke vil, siger direktør Christian Keldsen fra Grønlands Erhverv.

Han tilføjer:

- Det er vigtigt, at erhvervslivet og investorer kan have tillid til rammebetingelserne inden for råstofområdet, ellers kan det blive dyrt for samfundet i form af tabte indtægter til Landskassen og nye arbejdspladser.

Han påpeger, at råstofbranchen opererer med store og langsigtede investeringer, hvor et politisk stabilt miljø er afgørende for, om man tør putte penge i diverse råstof-projekter.

Kursskifte?

En pressemeddelelse fra Siumuts nye næstformand, Vivian Motzfeldt, giver udtryk for, at de planlagte borgermøder i Sydgrønland burde udskydes, og hun foreslog, at man eventuelt skulle se på, hvordan man har løst candiske projekter.

Udmeldingen har skabt stor usikkerhed om Siumuts holdning til Kuannersuit-projektet, og skyldes øjensynligt magtopgøret i halen af formandsvalget i Siumut tilbage i november, hvor Erik Jensen fik vippet Kim Kielsen af pinden.

Kim Kielsen, der mistede partiets formandskasket, men stadig sidder for bordenden i Naalakkersuisut, er chokeret over Siumuts kursskifte og mener, at hovedbestyrelsen er i gang med at lave en skræmmekampagne, skriver avisen Sermitsiaq.

Demokraternes Jens-Fredrik Nielsen er usikker på om man kan undgå et valg.

Erik Jensen afviser imidlertid, at der er tale om et kursskifte, og mener at næstformandens pressemeddelelse er blevet misforstået i partiet, hvilket vil blive taget op internt.

