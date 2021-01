Erik Jensen benægter kursskifte

Merete Lindstrøm Fredag, 29. januar 2021 - 11:49

Den afgående partiformand og formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen er forundret over de seneste dages udmeldinger fra eget parti i forhold til kommende borgermøder om mineprojektet på Kuannersuit.

Han bakkes op af koalitionspartneren Demokraatit, hvis formand er klar til at hive tæppet væk under koalitionen, hvis ikke Siumut retter ind.

Men formanden for Siumut, Erik Jensen, afviser, at partiet har lavet et kursskifte i forhold til mineprojektet og at partiet skulle gå imod landsmødets beslutninger.

- Vi følger vedtægter og mål fra landsmødet. Borgerne protesterer. Hvis hele kommunalbestyrelsen retter henvendelsen om, at de vil have borgermøderne udsat, så kan vi jo ikke overhøre det. Derfor har vi bedt om at udsætte borgermøderne, fordi det skal belyses mere før en beslutning vedtages, siger han til Sermitsiaq.AG.

Mangler oplysningskampagne

Er det ikke blandt andet derfor, man afholder borgermøder?

- KNR har det seneste stykke tid ikke haft nok oplysning og dybdegående journalistik på området.

Erik Jensen henviser til Alcoaprojeket, hvor Greenland Development lavede oplysningskampagne om projektet. Den kampagne fik dog en hård medfart af nogle borgere i Maniitsoq for at fordreje sandheden om konsekvenserne ved projektet.

Greenland Minerals tidligere på måneden udgivet en informationsavis, der er blevet distribueret med avisen Sermitsiaq.

Er det ikke letkøbt, at sige det er KNR´s ansvar?

- De er jo en public service-kanal. De kunne gøre det bedre for at informere befolkningen, så de har et oplyst beslutningsgrund at danne deres mening på.

Er det ikke Naalakkersuisut, der skal sætte penge af til en oplysningskampagne?

- Jo det er også det, vi gerne vil se på i forhold til, hvad der er af muligheder. Så vi undgår splittelse i befolkningen.

Splittelse i parti

Lige nu er det vel mest i dit eget parti der er splittelse?

- Vi er enige om, at vi skal finde nye måder at tjene penge til landskassen på, men der er opstået misforståelser i partiet om den pressemeddelelse (fra Vivian Motzfeldt, red.) Det vil vi nu drøfte internt i partiet.

Hvad med udmeldingen fra Jens-Frederik og Kim Kielsen om, at koalitionen vakler?

- Det har jeg ikke nogen kommentar til. Jeg har ikke fået nogen henvendelser fra dem endnu. Jeg har kun læst det i pressen, siger Erik Jensen.