Koalitionen overlever ikke Siumuts kursskifte 

Demokraatit er oprørt over Siumuts kursskifte i forhold til Kuannersuit-projektet. Det tilkendegiver formanden for partiet Jens- Frederik Nielsen, der vil bruge de næste dage til at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at fortsætte deltagelsen i Naalakkersuisut:

– Jeg kan bekræfte, at vi er meget overraskede over det kursskifte, den nye hovedbestyrelse i Siumut viser, og jeg kan bekræfte, at koalitionens videre eksistens hænger i en meget tynd tråd, i hvert fald hvad angår Demokraatits deltagelse, siger Jens-Frederik Nielsen til avisen Sermitsiaq.

Kielsen også oprørt

Men Jens-Frederik Nielsen er ikke alene om chokket, for formanden for Naalakkersuisut, Siumuts daværende formand, Kim Kielsen er mindst lige så chokeret over den nye ledelse i Siumuts kursskifte:

– Jeg skal være ærlig og sige, at jeg er dybt forundret over udviklingen af den førte politik fra mit eget parti. Jeg kan ikke genkende hovedbestyrelsens dispositioner i forhold til vores landsmøde, for det er lige som om den nye hovedbestyrelse helt og aldeles er ligeglad med, hvad landsmødet har besluttet.

- Eksempelvis nu hvor de laver en skræmmekampagne i forhold til Kuannersuit-projektet. De får det til at se ud som, at der er en beslutning lige om hjørnet. Sådan foregår tingene ikke, vi laver høringer og borgermøder i henhold til vores beslutninger og lovgivning. Der er ikke tale om nogen beslutning her og nu. Der skal laves en hvidbog efter høringsrunden, og jeg skal understrege, at det er afgørende for Naalakkersuisut at paragraf 1 stk. 2 i råstofloven selvfølgelig skal overholdes, ellers kan Naalakkersuisut ikke tage stilling til Kuannersuit-projektet.

