GEUS: Fortsat stor fare for fjeldskred

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 29. august 2019 - 10:18

Screeningsundersøgelsen af risiko for alvorlige fjeldskred i Karrat Fjorden viste, at der fortsat er meget høj risiko for alvorlige fjeldskred.

Det oplyser formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen i et paragraf 37-svar til IA's Aqqa Samuelsen.

Konkluderende svar om to år

I december 2018 blev screeningsundersøgelser i Karrat Fjorden tilendebragt, og her gør Kim Kielsen status over undersøgelserne.

- Det vurderes, at der er tre kritiske lokaliteter i Karrat-området. Screeningsundersøgelsen pegede desuden på, at der er 15 kritiske lokaliteter (fjeldområder) andre steder i landet med høj eller mulig høj risiko for alvorlige fjeldskred. Disse fjelde skal derfor undersøges nærmere henover de næste tre år, meddeler formanden for Naalakkersuisut.

Undersøgelserne af de kritiske lokaliteter er igangsat af GEUS.

- GEUS har oplyst, at de ikke forventer, at der foreligger konkluderende resultater før efter feltsæsonen 2021, skriver Kim Kielsen i sit svar.

Ni millioner fra landskassen

Den samlede udgift for screeningsundersøgelsen af risikoen for alvorlige fjeldskred, der blev udført i 2017-2018, var 10 millioner kroner. Screeningsundersøgelsen blev finansieret af den danske regering.

- De videre undersøgelser af de kritiske lokaliteter forventes at koste 24 millioner kroner. Den danske regering bidrager med 15 millioner kroner til undersøgelserne, mens de resterende ni millioner kroner indgår i Naalakkersuisuts Forslag til Finanslov for 2020, oplyses det.

Ingen varslingsudstyr

På trods af at der stadig er 'meget høj risiko for alvorlige fjeldskred i Karrat Fjord', er der ikke planer om at opsætte varslingsudstyr i området.

- Nej, Naalakkersuisut har ikke planer om at opsætte varslingsudstyr i Karrat Fjord, idet eksperter vurderer, at det ikke er muligt at lave et sikkert varslingssystem under de givne forhold, lyder svaret fra Kim Kielsen til Aqqa Samuelsen.