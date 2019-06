Risikoen for farlige fjeldskred undersøges

Walter Turnowsky Onsdag, 19. juni 2019 - 11:19

Efter tsunamien i Karrat-fjorden for næsten præcis to år siden gennemførte De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) en screeningsundersøgelse af risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland.

Undersøgelsen blev primært foretaget på baggrund af kortmateriale, luftbilleder, fotos og satellitdata, og konklusionen var, at der er 18 lokaliteter, der bør undersøges nærmere.

Det er det arbejde, der nu går i gang og skal løbe over de kommende to år. Undersøgelsen skal munde ud i en vurdering af risiko byer og bygder er udsat for fra mulige fjeldskred og tsunamier.

Feltarbejde

I juli og august i år vil der blive udført feltarbejde på de 18 lokaliteter.

- Feltarbejdet vil hovedsageligt foregå med helikopter med kortere stop ved de kritiske lokaliteter samt indsamling af skråfoto til detaljekortlægning og 3D-modellering. Ved udvalgte lokaliteter vil der blive opsat klimastationer, der løbende måler blandt andet temperaturerne i fjeldet og sender data til GEUS, skriver GEUS på sin hjemmeside.

- Som forberedelse til feltarbejdet bliver der desuden udført satellitundersøgelser, der kan vise, om der har været bevægelser i fjeldene det seneste år. På en række af de kritiske lokaliteter, hvor enten satellitundersøgelse eller feltarbejde viser aktive bevægelser, vil der blive udført målinger med transportabelt radarudstyr for at måle den konkrete hastighed og eventuelle acceleration af disse bevægelser.

Flere seismologiske målestationer

Derudover vil GEUS i samarbejde med Naturinstituttet opmåle havbunden i Vaigat-området og ved Saqqaq. Det giver dels vigtige oplysninger om, hvordan en eventuel tsunami-bølge vil udvikle sig. Derudover kan aflejringer fra tidligere skred gemme på vigtige oplysninger.

Som et tredje element skal antallet af seismologiske målestationer i Disko-Uummannaq området udvides fra fire til syv, og en af de fire oprindelige flyttes.

- Større fjeldskred kan registreres på mere end 100 km afstand, og når flere målestationer er placeret i samme region er der mulighed for bedre at beregne fjeldskreddets placering og tidspunkt.