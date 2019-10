GE: Udvalg spiller hasard med eksporten

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 14. oktober 2019 - 11:45

- Hvorfor vil Udvalget risikere at spille hasard med Grønlands fiskerieksport, spørger Grønlands Erhvervs direktør Brian Buus Pedersen.

GE forstår ikke, hvor udvalget på arrogant vis ”afviser de alvorlige udfordringer, som en hjemtagning af fødevareområdet vil indebære såvel økonomisk som administrativt og i øvrigt uden nogen form for refleksion over, hvad det vil kræve kompetence- og normeringsmæssigt at hjemtage så komplekst et forvaltningsområde”.

Flere afgifter?

Det undrer GE, at den offentlige administration skal vokse på et tidspunkt, hvor man i forvejen har svært ved at styre udgifterne, og stiller spørgsmål om det er virksomhederne, der skal betale endnu flere afgifter.

- I dag har Grønland en samhandelsstatus i EU for fisk og fiskevarer, som er en kæmpe fordel, fordi Grønland ikke bliver betragtet som et 3. land på dette område. Det betyder, at fiske og fiskevarer frit kan omsættes på det for Grønland så vigtige EU-marked, fastslår Brian Buus Pedersen, der ikke kan øje, hvilke fordele Grønland vil opnå ved at hjemtage området.

GE: Afvis forslaget

Det er Grønlands Erhvervs håb, at Inatsisartut vil afvise udvalgets ændringsforslag om at beslutningen om at hjemtage området skal ske på næste års efterårssamling. Landstinget skal andenbehandle beslutningsforslaget i morgen tirsdag.