Geolog sætter spørgsmålstegn ved guldmine-udmelding

Thomas Munk Veirum Onsdag, 13. april 2022 - 07:45

I sidste uge meldte mineselskabet AEX Gold om lovende resultater fra selskabets efterforskning i 2021 på Nalunaq-projektet i Sydgrønland.

Geolog og tidligere direktør i Nuna Minerals, Ole Christiansen, er dog kritisk overfor mineselskabets pressemeddelelse.

Ole Christiansen kalder pressemeddelelsen en "manipuleret" version af en børsmeddelelse, som selskabet har udsendt. Geologen siger videre, pressemeddelelsen efter hans mening får projektet til at se for rosenrødt ud.

LÆS OGSÅ: Mineselskab melder om lovende guld-boringer

- Når man læser den rigtige, så får man det indtryk, at Nalunaq er et efterforskningsprojekt, hvor der er usikkerhed, om minen overhovedet har en fremtid, udtaler Ole Christiansen i en skriftlig kommentar til Sermitsiaq.AG.

Konkret peger han på, at der i pressemeddelelsen står, at AEX Gold har lavet en boring, der viste "139 g guld pr. ton sten, mens den gennemsnitlige kvalitet for en underjordisk mine ligger på 4-6 g/t."

AEX Gold: Projektet er stort og komplekst

- Læs den rigtige børsmeddelelse hvor de 139 gram pr. ton for den kvalificerede person viser sig at være 61,43 gram pr. tons og er sammensat af 2 analyser, hvor den første var 30,4 gram pr. ton, skriver Ole Christiansen.

Sermitsiaq.AG har forelagt kritikken for AEX Gold, og en talsmand for virksomheden svarer, at projektet er komplekst, og der kan findes høje værdier ved siden af lave:

- Nalunaq er stort og komplekst, hvor mineraliseringen er sporadisk med en høj 'Nugget Effect', hvor høje kvaliteter kan findes umiddelbart ved siden af ​​lave kvaliteter, lyder det fra talsmanden i en skriftlig kommentar.

LÆS OGSÅ: Guldmine tilført 357 millioner kroner

Talsmanden understreger som i selskabets pressemeddelelse, at det er lykkedes at finde og definere en ny guldressource:

- AEX har i løbet af de sidste 18 måneder revurderet de historiske data med friske øjne for at producere en ny geologisk model for sine efterforskningsaktiviteter. 2021-programmet har haft stor succes med at bekræfte effektiviteten af ​​denne model og har nu defineret en helt ny mineblok, der ikke er genkendt af de tidligere operatører. En større ressource vil give mulighed for længere minelevetid, udtaler talsmanden.

AEX Gold har fået millioner af kroner i kapital fra blandt andet Selvstyres Greenland Venture og den store grønlandske pensionskasse Sisa. Du kan læse mere om sagen i denne uges AG, som du kan købe adgang til her: