GE: Nye regler giver virksomheder en stor administrativ opgave

Ny lovgivning for beskatning en frie goder - herunder helt eller delvis fri bolig - er under indfasning.

Især de nye regler for beskatning af fri bolig volder virksomheder besvær, lyder det fra arbejdsgiverforeningen Grønlands Erhverv (GE).

- Vi har fået melding om fra flere virksomheder, at det er et kæmpe administrativt arbejde, siger Karsten Lyberth Klausen, sekretariatschef i GE, til Sermitsiaq.AG.

De nye regler betyder i praksis, at beskatningen af fri bolig skrues op på især nyere boliger i Nuuk.

Værdiansættelse øges markant

Ifølge Sermitsiaq.AG's oplysninger har nogle virksomheder ikke opdaget, at reglerne blev ændret allerede pr 1. januar 2022, hvor beskatningsgrundlaget på anskaffelsessummen blev øget med 6.000 kroner pr. kvadratmeter. Det betyder, at nogle ansatte kan se frem til et skattesmæk.

Indtil videre et vigtigt element i beskatningen af fri eller delvist fri bolig nemlig været en værdiansættelse af boligen på maksimalt 15.000 kr. pr. kvadratmeter.

Det beløb øges nu over en årrække, så boliger kan værdiansættes op til 35.000 kr. pr. kvadratmeter, og de nye regler betyder, at virksomheder, der stiller boliger til rådighed for deres ansætte, skal genberegne værdien af boligerne. Og det er ifølge Grønlands Erhvervs en stor administrativ udfordring.

Frygter lønpres

Karsten Lyberth Klausen understreger, at Grønlands Erhverv overordnet kan se rimeligheden i, at den maksimale værdiansættelse øges, og på den måde bliver mere tidssvarende. Naalakkersuisut ønskede oprindeligt at øge den maksimale værdiansættelse fra 15.000 til 35.000 i et hug, men Grønlands Erhverv foreslog en trappemodel, hvilket ligner den endelige løsning. Beløbet er øget til 21.000 kr. pr. kvadratmeter i år og de 35.000 kr. pr kvadratmeter nås i 2024.

Selvom Grønlands Erhverv kan se det rimelige i en mere tidssvarende beregningsmodel, så frygter arbejdsgiverforeningen, at det i sidste ende kan føre til et lønpres, fordi de ansatte vil kræve kompensation for den højere beskatning af den helt eller delvist fri bolig.

1. januar træder yderligere en række nye regler i kraft, således at en række frie goder ikke længere er B-indkomst med i stedet A-indkomst. Dermed øges beskatningen på frie goder, da fradraget for B-indkomst på 5.000 kroner ikke udløses.

Ræsonnementet bag lovændringerne er, at det især er relativt højtlønnede, som har frie goder stillet til rådighed, og at goderne bør beskattes i lighed med løn.