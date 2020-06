GE: Fiskeindustrien kan blive alvorligt ramt 

redaktionen Lørdag, 20. juni 2020 - 10:25

Direktør for Grønlands Erhverv Brian Buus Pedersen finder det bekymrende, at personer, der lige er ankommet med fly fra Danmark, ikke overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer om blandt andet hjemmekarantæne i forbindelse med genåbningen af Grønland.

- Uansvarlig adfærd kan medføre øget smittefare med coronavirus og medføre en opblussen af den alvorlige Covid-19. Hvis det sker, kan det få alvorlige følger for det grønlandske sundhedsvæsen og det grønlandske samfund, skriver Brian Buus Pedersen i en pressemeddelelse.

Han advarer, at hvis smittetrykket stiger, vil det blandt andet ramme mange erhvervsvirksomheder og ikke mindst fiskeindustrien og fiskeeksporten.

Overhold anbefalinger

- Et øget smittetryk og alvorlige sygdomsudbrud kan medføre afskedigelser og fabrikslukninger med dybt alvorlige følger for virksomhederne, virksomhedernes ansatte og for samfundet som helhed, påpeger han.

Grønlands Erhverv opfordrer derfor til, at alle borgere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og vi benytter lejligheden til at udtrykke vores støtte til politiet, der henstiller, at folk, der lige er rejst ind i Grønland følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger til punkt og prikke.

- Alt andet vil være uansvarligt, lyder det fra GE's direktør.