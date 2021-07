GE: Behov for kompensation til tvangslukkede restauranter og caféer

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 27. juli 2021 - 18:00

- Vi arbejder for en rimelig kompensation. Hvis der kun må være 20 i en restaurant, så har man i praksis faktisk lukket restauranten ned. De kan ikke tjene penge på 20 mennesker, siger direktør for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen til Sermitsiaq.AG.

Naalakkersuisut indførte forsamlingsloftet på 20 tirsdag den 13. juli, hvor man samtidig lukkede for udrejse fra Qaqortoq og Sisimiut. Hvilke blev ophævet på et pressemøde mandag den 19. juli.

LÆS OGSÅ: Vaccinekrav ved rejser lempes

Indtil videre vil forsamlingsloftet gælde til den 30. juli. Dette er en underskudsforretning hos restauranterne og barerne.

- 20 er meget lavt, hvis virksomhederne skal lave en omsætning, de kan leve af. Juridisk er det ikke en tvangslukning, men det er det i praksis. Hvis der havde været tale om en tvangslukning havde tvangslukkede restauranter adgang til en anden kompensation. Men det har de jo ikke på nuværende tidspunkt, understreger GE-direktøren.

Lære at leve med corona

Selvom restaurationsbranchen er udfordret, så mener GE, at der er en positiv dialog mellem Naalakkersuisut og GE. GE mener også, at vi som samfund skal til at lære at leve med corona.

- Det er ustabilt, at der lukkes ned, lige så snart nogen bliver testet positiv. Vi er også nødt til på et tidspunkt at lære at leve med det. Der er jo coronapas og hyppige test, sådan så vi har noget stabilitet i samfundet og kan planlægge, og branchen ikke hele tiden skal frygte pludselige ændringer i deres vilkår. Corona er en del af den nye virkelighed, forklarer Christian Keldsen.

Grunden til, at forsamlingsloftet er på 20, er, at myndighederne har kigget på de internationale restriktioner, som er blevet anvendt under smittespredning.

- Landslægen fortalte, at man havde kigget på det restriktioner, som blev brugt i forskellige lande. Det er den mest sikre anbefaling fra landslægeembedet under fare for smittespredning, siger formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede til Sermitsiaq.AG.

Vi skal leve med smitterisikoen

Udover krav om kompensation og at samfundet skal lære at leve med corona, så stiller GE forskellige relevante spørgsmål på vegne af deres ca. 330 medlemmer, der repræsenterer over 7.000 jobs.

- Vi stiller også spørgsmålstegn ved, hvorfor der skal være en fordel i at være vaccineret. Hvorfor er det, at man kun må være 20? Hvad nu hvis der kunne være 50 vaccinerede? Så vi presser også lidt myndighederne, siger Christian Keldsen.