Vaccinekrav ved rejser lempes

K. Kristiansen og J. Schultz-Nielsen Onsdag, 21. juli 2021 - 13:11

Ud af 826 test i Nuuk har man ikke fundet nye smittede af corona.

Det var den gode nyhed, som formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede, Kiista Fencker og Paneeraq Noahsen fra Landslægeembedet kunne præsentere på et presemøde onsdag eftermiddag.

Som konsekvens af de positive takter i smitteudviklingen, hvor man fra i går med 30 aktivt smittede nu er nede på 25 personer, så har man besluttet, at kravet om vaccination for at rejse med offentlige transportmidler skal begrænses til kun at gælde frem til den 23. juli. Oprindeligt var kravet, at det skulle gælde frem til udgangen af juli.

Stolt

Múte B. Egede sagde, at han var stolt over, at borgerne havde taget sit ansvar til sig for at få smittespredningen under kontrol og fulgt myndighedernes anbefalinger.

- Det er måden, at vi kan inddæmme smitten. Vi har alle et ansvar for at løfte i fællesskab, sagde formanden for Naalakkersuisut, der understregede, at samtlige partiformænd har været inddraget i beslutningerne om restriktioner.

Han forklarede, at man lempede vaccinekravet til offentlige transport, fordi der nu er udsigt til at man har kontrol over coronasituationen.

Forsamlingsforbuddet på 20 personer vil fortsat være gældende, men i næste uge vil man igen tage stilling til, om der skal justeres på de gældende restriktioner.

- Bare der sker det mindste kan der ske stor smittespredning, sagde Múte B. Egede, der opfordrede alle til at få skaffet sig et coronapas, hvis man er fuldt vaccineret.

Undersøgelser

Kiista Fencker understregede, at man ikke måtte slække på sikkerheden.

- Vi ser mundbind på fortove og veje. Husk at smide dem i skraldespanden, opfordrede Kiista Fencker.

Kort før pressemødet blev myndighederne informeret om endnu et smittetilfælde i Sisimiut, men vedkommende har siddet i karantæne, så der skulle ikke være fare for andre smittede.

Gravide kan få vaccine

Den danske sundhedsstyrelse oplyste i morges, at man nu vil tillade gravide og ammende at få vaccine. De grønlandske myndigheder har besluttet at følge Sundhedsstyrelsens indstilling og opfordrer gravide fra 4. måned at lade sig vaccinere, fortalte Paneeraq Noahsen fra Landslægeembedet.

Fakta:

25 aktivt smittede

0 indlagte

37.594 er blevet testet

34,05 procent af befolkningen er fuldt vaccineret