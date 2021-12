GE om strømsvigt: Håber der tages ved lære

Thomas Munk Veirum Mandag, 06. december 2021 - 11:52

Sidste uges omfattende strømsvigt i Nuuk fik kontante konsekvenser for en række virksomheder i hovedstaden. Flere butikker måtte smide optøede madvarer ud, det ellers omfattende boligbyggeri i Nuuk mistede nogle dages produktion og hoteller og restaurationer manglede også strøm i køkkener og til it-systemer.

Hos Grønlands Erhverv (GE) håber direktøren på politisk fokus på forsyningsproblemer - og ikke mindst at sidste uge hændelser analyseres og eventuelt kan skabe grundlag for læring:

- Det, der bliver tydeligt i sådanne situationer, er jo de relevante nødberedskaber. Vi skal have en plan A og en plan B og muligvis også en plan B til plan B, siger Christian Keldsen, direktør i GE og fortsætter:

- Jeg har ikke indsigt i, hvad problemerne skyldes, men selvfølgelig har det konsekvenser, når vi står så mange timer uden strøm. Det er godt, at strømmen er oppe igen, men ville være dumt ikke at lære af det.

SIK: Håber det holder hen over julen

Hos landets største fagforening SIK har man endnu ikke fået meldinger fra medlemmer om mistede indtægter som følge af strømafbrydelsen.

- Kablerne kan ikke holde i al evighed, men det skal jo helst ikke ske, at strømsvigtet bliver så langvarigt.

Ikke vant til lange strømsvigt

Direktøren i GE roser indsatsen for at få strømforsyningen tilbage. Han konstaterer dog også, at man er vant til, at der er mindre strømsvigt, men at der ikke har været et af denne længde i mange år. GE vil være opmærksomme på, om der bliver fulgt op og fundet løsninger:

- Jeg noterer mig i den forbindelse, at der i finansloven står, at man politisk er opmærksom på, at man vil investere i energisektoren, og at man er opmærksom på et efterslæb.

- Det er så spørgsmålet, om der skal mere handling bag det, der er i teksten i finansloven. Det er voldsomt, når vores grundlæggende infrastruktur svigter, siger Christian Keldsen.

Han gør opmærksom på, at Grønland ligesom andre lande oplever en digitalisering og dermed også en stigende afhængighed af strøm.

Eventuelle strukturelle problemer skal løses

- Som timerne går uden strøm, betyder det noget for økonomien for eksempel hos de virksomheder, der har kassationer. Det gælder også i rådgivnings- og serviceerhvervene - når en time er gået, kan man ikke længere sælge den times ydelse. Ligesom når en vare er fordærvet, så kan den heller ikke sælges, siger Christian Keldsen og fortsætter:

- Hvis der er noget strukturelt i forhold til vores energisektor, er det vigtigt at følge op på. Personligt kan jeg jo godt leve uden julestjernen - men når vi ikke kan drive virksomhederne, så bliver det problematisk for økonomien.