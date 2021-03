GE nedtoner betydning af RG-exit

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 25. marts 2021 - 08:02

Modsatrettede holdninger til spørgsmålet om kvoter er forklaringen på, at Royal Greenlands topchef Mikael Thinghuus har taget det overraskende skridt og meldt Grønlands største virksomhed ud af arbejdsgiverorganisationen.

Det forklarede han onsdag til Sermitsiaq.AG.

Ærgrer sig

GE-direktør Christian Keldsen ærgrer sig over beslutningen, men nedtoner, at det får indflydelse på organisationens arbejde.

Mikael Thinghuus begrunder udmeldelsen med, at det skyldes uenighed om kvoter. Hvorfor er det overhovedet et emne, som GE skal have en holdning til?

- Jeg kan ikke genkende at udmeldelsen skyldes en generel uenighed om kvoter, og som du skriver, så er det i udgangspunktet ikke noget vi har en selvstændig holdning til.

Har I planer om at justere GE's politik vedrørende kvoter, så Royal Greenland igen kan se en fornuft i at være medlem?

- Det er ikke aktuelt, da der som nævnt ikke er en holdning, som afviger fra RG´s interesser. GE agerer på vegne af sine medlemmer og arbejder stærkt indenfor den struktur med brancheudvalg og lokaludvalg.

Hvilken betydning har det for GE, at den største medlemsvirksomhed har meldt sig ud?

- Det er altid ærgerligt, hvis et medlem søger ud. I det konkrete tilfælde giver det både GE´s medlemmer og RG mulighed for at indtage og varetage egne interesser lidt mere frit på en række emner. GE har generelt oplevet en medlemstilgang, især det seneste år.

Velkonsolideret

Royal Greenland har på grund af sin størrelse bidraget med et væsentligt medlemskontingent. Får udmeldelsen konsekvenser i form af besparelser i GE?

- Vi er en velkonsolideret forening, der kan håndtere ind- og udmeldinger. Generelt drives vi som en virksomhed, hvilket betyder at vi har et fokus på indtægter og omkostninger, og også har et loft på kontingentet, så vi netop ikke står og falder med enkelte virksomheder.

GE's stemme og gennemslagskraft bliver uundgåeligt svækket med udmeldelsen. Hvad er din kommentar til det?

- Det er altid bedst at være mange sammen. Som omtalt får vi hver især nogle muligheder for at varetage forskellige interesser på en ny måde efter RG træder ud.

Klimaet

Hvordan har "klimaet" været mellem GE og Royal Greenland efter din vurdering?

- Rigtig godt. Det er en god virksomhed med mange lag, og vi har et rigtigt godt og gensidigt samarbejde på flere niveauer i organisationen, ligesom RG er engagerede i vores brancheudvalg. Thinghuus og jeg har altid og har fortsat en god relation. Vi har også i forløbet op til denne beslutning snakket meget sammen, og ser frem til at RG om nogle år vender tilbage igen.