Royal Greenland har meldt sig ud af GE

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 24. marts 2021 - 07:31

Det er en uenighed om kvoter, der har fået Royal Greenlands administrerende direktør Mikael Thinghuus til at melde Grønlands største virksomhed med over 2.000 medarbejdere ud af Grønlands Erhverv.

Det dramatiske skridt uddybes på følgende måde af direktøren:

- Jeg mener, at det er meget sundt, at vi tager en pause. Jeg er principielt tilhænger af såvel arbejdsgiver- som fagforeninger, hvor der er mulighed for at drøfte fælles udfordringer og mål, siger Mikael Thinghuus til Sermitsiaq.AG.

Holdninger

- Vi er enige i, at fiskeriet skal foregå på en bæredygtig måde. Men når det gælder spørgsmålet om kvoter, så har vi naturligvis nok modsatrettede holdninger. Efter min mening burde Grønlands Erhverv ikke have nogen holdning til dette spørgsmål, da der netop er delte meninger og foreningen burde arbejde med sager, hvor der er fælles fodslag, siger Royal Greenlands topchef.

Han afviser, at det er en beslutning, der baserer sig på ejerskabet, hvor Royal Greenland er selvstyreejet og de øvrige virksomheder er privatejede.

- Uanset ejerskab giver det god mening at samarbejde om emner, hvor vi alle har en fælles interesse i at bringe fiskeriet videre, understreger Mikael Thinghuus.

Ikke tale om besparelse

Topchefen afviser, at der er tale om en beslutning, der baserer sig på at spare penge efter et coronaår, der har været ganske dyr for virksomheden.

- Da vi er den største virksomhed i GE-regi, betaler vi velsagtens også det største kontingent, som ligger omkring en halv million kroner årligt. Men jeg kan klart afvise, at det er et spørgsmål om penge, der ligger til grund, fastslår Mikael Thinghuus.

Royal Greenlands beslutning er en alvorlig øretæve til den nye direktør Christian Keldsen, der overtog roret efter Brian Buus Pedersen tilbage i november 2020. Bestyrelsesformanden for Grønlands Erhverv er Henrik Leth, der via sit job som bestyrelsesformand for Polar Seafood har en interesse i, hvordan en fremtidig fordeling af rejekvoter skal foregå. Et emne, som Fiskerikommissionen blandt andet er i gang med at definere en plan for, som politikerne skal forholde sig til.

Pausen

Mikael Thinghuus uddyber om ”pausen”, at han ikke er afvisende overfor at indtræde i organisationen på et senere tidspunkt, hvis GE’s agenda bliver at arbejde med emner, hvor alle medlemmer har en fælles interesse.

På GE’s hjemmeside fremgår det, at næsten 350 virksomheder med omkring 7.000 ansatte er medlem af interesseorganisationen. Da Royal Greenland har over 2.000 medarbejdere er udmeldelsen et alvorligt slag for GE’s gennemslagskraft, der har organiseret medlemsvirksomhederne i ti forskellige brancheudvalg, hvor det ene er ”fiskeri og eksporterhverv”.

Fire fokusområder

- Som interesseorganisation arbejder GE gennem påvirkning af det politiske system for at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet. GE er repræsenteret i cirka 20 faste råd, udvalg og nævn under Grønlands Selvstyre, og GE er høringspart i Naalakkersuisuts lovforberedende arbejde, oplyser GE om et af fire fokusområder. De øvrige områder er overenskomstforhold, juridisk og økonomisk rådgivning samt aktiv indsats for at fremme erhvervsudviklingen.