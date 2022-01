GE går i rette med Naalakkersuisoq om fast-track

Thomas Munk Veirum Fredag, 21. januar 2022 - 12:59

Ventetiden på at få arbejdskraft til Grønland er stadig for lang til trods for fasttrack-ordningen, der trådte i kraft i september sidste år.

Sådan lyder det fra arbejdsgiverforeningen Grønlands Erhverv i forlængelse af, at naalakkersuisoq har været ude og forsvare ordningen.

- Det tager nemlig fortsat en måneds tid at få sagsbehandlet rekruttering indenfor EU og hele 3-5 måneder at få behandlet rekruttering fra resten af verden, skriver direktør for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, i en meddelelse.

Udmeldingen kommer efter, at naalakkersuisut har forsvaret fasttrackordningen på Naalakkersuisuts hjemmeside. Det sker som svar på en artikel i avisen Sermitsiaq, hvor to arbejdsgivere i Grønland kritiserer fasttrackordningen for at være for langsom.

- Indfrier ikke ønsker

Om det skriver Naalakkersuisut:

- Naalakkersuisut anerkender, at virksomheder er frustrerede over lang ventetid, men siger også, at de foreløbige erfaringer viser, at fasttrack ordningen virker efter hensigten.

LÆS OGSÅ: Fast-track-regler virker ikke og det rammer hårdt

Det er Grønlands Erhverv altså uenige i. Organisationen mener ikke, at den indførte ordning lever op til de ønsker, erhvervslivet er kommet med:

- Den ordning, der er etableret, indfrier dermed på ingen måde, de ønsker erhvervslivet har haft til en fasttrack-ordning, hvor forventningen har været, at arbejdskraften kunne hentes her til landet, så de kunne påbegynde deres arbejde, imens de danske myndigheder behandler deres sag. Skulle medarbejderen få afslag, ville det være arbejdsgiveren, der skulle sørge for at få pågældende medarbejder sendt retur hurtigst muligt, skriver Christian Keldsen.

Kræver ændring i udlændingeloven

Naalakkersuisut oplyser, at hvis der skal laves en ordning, hvor folk kan rejse ind og begynde at arbejde med det samme, vil det kræve en ændring i udlændingeloven. Det er Naalakkersuisut i dialog med de danske myndigheder om.

Med henvisning til manglen på arbejdskraft kan det arbejde kun gå for langsomt, mener Christian Keldsen:

- Såfremt der er behov for en lovændring, skal Grønlands Erhverv på det kraftigste opfordre Naalakkersuisut til at sikre fremdrift i denne dialog således at lovændringen kan ske hurtigst muligt. Erhvervslivets mangel på arbejdskraft er akut og kræver handling nu, skriver han.