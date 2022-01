Fast-track-regler virker ikke og det rammer hårdt

Redaktionen Lørdag, 15. januar 2022 - 10:31

Grønlandske virksomheder kæmper fortsat med lange ventetider på udlændingeområdet, så de kan få lov til at ansætte arbejdskraft udefra. Det er fortsat unødigt langsommeligt at rekruttere internationale og kvalificerede medarbejdere.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Sådan er situationen for mange virksomheder, der har akut mangel på arbejdskraft.

- Vi mangler for tiden næsten 30 medarbejdere i de største af vores butikker. Vi forsøger først og fremmest at anvende herboende arbejdskraft, men når vi ikke kan få dækket vores behov, er vi nødt til at se på andre muligheder. Vi skal kunne servicere vores mange kunder hver dag med forskellige ydelser gennem hele vores værdikæde, så arbejdskraft udefra er ofte en nødvendig løsning for os, siger direktør Susanne Christensen fra Kalaallit Nunaanni Brugseni, KNB.

Brugseni er en af de mange grønlandske virksomheder, der har brug for flere hænder. Sammen med blandt andet Hotel Hans Egede, MT Højgaard, Arssarnerit og Grønlands Erhverv efterlyser Brugseni, at de mere lempelige regler på udlændingeområdet for rekruttering af arbejdskraft til Grønland, der langt om længe blev indført for tre måneder siden, kommer til at virke efter hensigten.

Udlændinge, der får tilbudt ansættelse i en virksomhed, og som er godkendt af Grønlands Selvstyre, kan sammen med deres arbejdsgiver søge om grønlandske opholds- og arbejdstilladelser i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI.

