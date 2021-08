GE om forslag: Hvad med indtægterne?

Thomas Munk Veirum Torsdag, 19. august 2021 - 11:47

Arbejdsgiverorganisationen Grønlands Erhverv (GE) har flere roser til Naalakkersuisuts finanslovsforslag, der blev præsenteret i sidste uge.

Det gælder Naalakkersuisuts fokus på behovet for uddannet arbejdskraft, udarbejdelse af en ny holdbarheds- og vækstplan, ønsket om at følge fiskerikommissionens anbefalinger og det fortsatte arbejde med lufthavnene.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut præsenterer sit første finanslovsforslag

- Det er positivt, at Naalakkersuisut vil skabe fremtidige finanslove med overskud og sætter fokus på, at omkostningsbærende forslag skal være tydelige omkring, hvordan de skal finansieres, og hvordan der skal prioriteres, siger direktør i GE, Christian Keldsen, i en pressemeddelelse.

- Fem indsatsområder er alle omkostningsbærende

Der er dog også mangler i forslaget set med GE's briller:

- Men jeg savner at se, hvor væksten skal komme fra. Alene lovens 5 særlige indsatsområder er alle omkostningsbærende, og ikke indtægtsskabende.

LÆS OGSÅ: Finanslovsforslag: På vej mod større lighed - bare ikke endnu

- Hvis vi vil vækst og økonomisk uafhængighed, skal vi have bragt den grønlandske erhvervsudvikling i centrum, og handlingerne skal stemme overens med hensigtserklæringerne. Bl.a. fremgår det, at man fortsat vil mineindustrien, men med den nuværende kurs har den svære kår, lyder det fra Christian Keldsen.

Naalakkersuisuts fem særligt prioriterede indsatsområder i finanslovsforslaget er:

Ulighed Kunst og Kultur Børn og unge Pensions- og ældreområdet Styrkelse af rettighedsorganisationer Indsats mod ulighed

Efterlyser investering i Visit Greenland

GE-direktøren efterlyser desuden, at Naalakkersuisut i højere grad blander sig i konkurrencen med andre lande om turisternes gunst efter coronaen. Det kan gøres ved at give Visit Greenland flere penge til at føre kampagne for Grønland:

- Det er overraskende, at der ikke er afsat ekstra midler til Visit Greenlands arbejde, og at der generelt er udsigt til at skabe besparelser på erhvervsfremmeområdet.

- Det giver mening, at man vil samle alle tiltag omkring kompensationspakker på én konto, men i praksis er der ikke afsat midler til at hjælpe de berørte erhverv videre i det kommende år. Turistbranchen rejser sig ikke fra dag til dag, og det er den branche, der har lidt mest på grund af de offentligt indførte Corona-restriktioner, udtaler han.