Futsal: Her er favoritterne ved GM-kvalifikation

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 29. februar 2020 - 14:13

Kvalifikationsturneringen til herrernes grønlandsmesterskaber i futsal i Sydregionen skal spilles i Nuuk fra søndag frem til fredag. Otte hold skal spille om tre GM-pladser ved regionsmesterskabet.

Sermitsiaq.AG har spurgt David Janussen, der er træner for det unge hold fra Nuuk, Young Guns Futsal, om hvilke hold har gode muligheder for at kvalificere sig til GM.

Han udtaler sig ikke på vegne af Young Guns Futsal-holdet, men som privatperson, der har fulgt tæt på udviklingen af futsal i de seneste år.

Nuuk-hold vil dominere

- IT-79 og B-67 har gode muligheder for at nappe de to første pladser. De har spændende spillere, og jeg ser IT-79 som favoritter til at vinde regionsmesterskabet, siger han til Sermitsiaq.AG.

Ifølge David Janussens vurdering, så vil hans klub, Young Guns Futsal, der har en 13-årige spiller som yngste og 19-årig som ældste i truppen, og Kagssagssuk fra Maniitsoq kæmpe om den sidste plads til GM.

- Men vi ved, at alt kan ske ved turneringen. ATA fra Tasiilaq og Nagtoralik fra Paamiut plejer at komme til turneringer med spændende spillere, fremhæver han.

Mange profiler

- Hvilke spillere skal tilskuerne lægge mærke til?

- IT-79 har rutinerede spillere som Kaassannguaq Zeeb, Hans-Karl Berthelsen keeper Malik Mikaelsen samt Marco Leibhardt. B-67 er under stor generationsskifte, men der er kvalitet i truppen. Jeg kan nævne Bastian Rosing, René Eriksen, Kent Jeremiassen, Niklas Kleist og Henrik Kleist. Nagtoralik har Kuluk Hermansen, der er en utrolig spiller. Kagssagssuk vil mangle Phillip Holmene og Søren Kreutzmann ved turneringen, svarer David Janussen.

- Hvad er dine forventninger til regionsmesterskabet?

- Der vil være utrolig hårde, men også tempofyldte kampe. De unge spillere er under stor udvikling, især taktisk, i deres spilforståelse og fysik. Som vi så ved bymesterskabet i Nuuk, så er tre hold i byen, der er i stand til at spille med højt tempo, og det er IT-79, B-67 samt Young Guns Futsal. Min vurdering er, at GSS og NÛK ikke er på niveau med de tre hold, lyder det fra David Janussen.

Her er kampprogrammet til regionsmesterskabet: