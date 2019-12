Futsal kan bane vejen til Fifa-medlemskab

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 14. december 2019 - 12:51

Formanden for Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat, KAK, Finn Meinel siger til Sermitsiaq.AG, at forbundet beslutter senest før februar, om Grønland skal afholde Nordic Cup i 2020.

- Men håbet er at få turneringen til Grønland til næste år. Men det kræver, at bestyrelsen i forbundet siger ok, at økonomien kan løbe rundt og at det ikke bliver en for stor udgift for os for at afholde turneringen, siger Finn Meinel til Sermitsiaq.AG.

Sisimiut, Ilulissat eller Nuuk?

Forbundet har således fået priser, om hvor meget det vil koste at afholde turneringen.

- Men priserne virker umiddelbart for høje. Men vi skal også finde ud af, om hvor turneringen skal afholdes. Vi har ikke besluttet endnu om det skal afholdes i for eksempel Sisimiut, Ilulissat eller Nuuk, oplyser formanden for KAK.

LÆS OGSÅ: KAK-formand: Der skal investeres flere penge i fodbolden

Han fremhæver, at afholdelse af turneringen kan åbne mange døre.

- Først og fremmest vil det være fantastisk for vores hjemmepublikum at afholde det her i Grønland. Jeg tror på, at vi kan skabe en fantastisk turnering. Pan Am gjorde det rigtigt godt sidste år, og vi vil også gerne arrangere en stor turnering herhjemme. Der vil være en masse tætte kampe, hvilket skabe respekt for futsal-spillerne, fordi det er flot spil på højt niveau, siger Finn Meinel.

Kan bane vejen til den store scene

Og afholdelse af Nordic Cup ville promovere sporten.

- Det kan bane vejen til Fifa-medlemskab, enten gennem Uefa eller Concacaf. Her vil de kunne de store forbund kunne se, hvad det er en type turnering vi kan etablere i Grønland. Jeg er også sikker på, at tilskuerne vil støtte deres spillere lige så godt som, da der blev afholdt Pan Am. Der var en fantastisk stemning dengang, og her håber vi, at det kunne ske til Nordic Cup, siger formanden for KAK.

Potentialet er stor for futsal-landsholdet, fremhæver han. Landsholdet deltog for nyligt ved Nordic Cup-turneringen, hvor holdet slog Danmark i deres sidste kamp.

- Udviklingen af vores landshold i futsal har kun gået opad de seneste år. Vores spillere bliver dygtigere og dygtigere, og vi kan blive så gode til futsal som Island er til udendørs fodbold, hvis vi gør det godt organisatorisk og udvikler trænere og spillere på samme måde som Island, lyder det fra Finn Meinel.