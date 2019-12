KAK-formand: Der skal investeres flere penge i fodbolden

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 13. december 2019 - 10:00

Sermitsiaq.AG har talt med den nye formand for fodboldforbundet Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat, KAK, Finn Meinel, om hans visioner som formand.

- Der er store udviklingsmuligheder inden for sporten, både for de unge og seniorer for begge køn. Men vores økonomi er presset, siger Finn Meinel, der blev valgt som formand sidste måned.

Økonomisk ansvarlig

Ifølge ham vil udviklingen blive bremset, hvis forbundet bliver ved med at køre på samme måde, som man har gjort i de seneste mange år.

- Vi har 161 turneringsdage om året, hvor vi afholder mesterskaber om sommeren og vinteren. Her betaler forbundet for administrationen, dommere, rejser, medaljer og præmier, løn og dagpenge. Vi laver noget hele året rundt, hvilke andre sportsgrene gør det? Konsekvensen har derfor været, at udendørslandsholdene er blevet skåret væk for både seniorer og ungdomslandshold. Bestyrelsens mål har aldrig været at skære dem væk, men vi måtte beslutte sådan, da vi skal være økonomisk ansvarlige. Landsholdene er blevet tilmeldt til deltagelse til den næste Island Games, men det kan være, at vi også bliver nødt til at melde fra, fortæller Finn Meinel.

Forædlet fordelingsnøgle

Den økonomiske situation i forbundet skyldes Grønlands Idrætsforbunds fordelingsnøgle, siger Finn Meinel. Fodboldforbundet har fået et bestemt beløb i mange år fra GIF, og ifølge formanden for KAK er fordelingsnøglen forældet.

- Før i tiden har vi kun haft opgaver for de udendørsmesterskaber og diverse landshold. Men nu har vi også futsal, som vi også bruger rigtig mange midler på. Men på trods af, at vi nu har ansvar for udendørsfodbold og futsal, får vi ikke flere penge fra Grønlands Idrætsforbund, og det er grunden til den økonomiske situation. Vi har taget en kontakt til Grønlands Idrætsforbund om det, men de kan ikke give os flere penge, derfor må vi fra forbundet tage en kontakt til politikerne i håb om, at vi kan få flere midler til rådighed, siger Finn Meinel.

Går forrest i strategi

- Hvad ville det optimale være for KAK?

- At vi får det dobbelte af den fordelingsnøgle som vi får nu, for den nuværende fordelingsnøgle tager jo kun udgangspunkt i udendørsfodbold, svarer Finn Meinel.

- Hvordan vil du overbevise politikerne om at få flere midler?

- GIF har et mål om, at Grønland skal blive verdens mest aktive land. Jeg synes, vi tager en del af slæbet, og vi gør mere, end hvad man kan forvente af os med de midler, vi får. Hvis man virkelig kan have den strategi, så mener jeg ikke, at man kan gå udenom og undlade at bakke os op om vore ønsker. Vi går forrest i den strategi om at blive verdens mest aktive land. Vi har mange medlemmer, der er aktive hele året rundt, derfor skal vi vise vores arbejde i forbundet og fortælle om de udfordringer, vi har, lyder det fra Finn Meinel.