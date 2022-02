Sådan fungerer de nye hjælpepakker

Thomas Munk Veirum Fredag, 04. februar 2022 - 09:44

Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg har tidligere på ugen godkendt Naalakkersuisuts to hjælpepakker.

Hjælpepakker hedder henholdsvis "50-pakken" og "Vinterpakken", og torsdag eftermiddag har Naalakkersuisut meldt ud om retningslinjerne for at få del i hjælpen.

50-pakken er rettet mod virksomheder, som er pålagt begrænsning om at, der maksimalt må tillades adgang for 50 procent af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne:

Der kan for 50-pakken søges for perioden fra og med 5. januar og foreløbig indtil 5. april, eller indtil restriktionerne ophæves

Det kan søges støtte til dækning af faste udgifter samt om dækning for tabt indtjening, og der kan søges om kompensation for forpligtende omkostninger i forbindelse med aflyste arrangementer.

Ligeledes kan der søges om ansvarlige kriselån til afhjælpning af akutte likviditetsproblemer.

Vinterpakken er rettet mod virksomheder, som er pålagt restriktioner i forbindelse med salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

- Det gælder for serveringssteder, barer, natklubber mv. i hele Grønland som var pålagt at holde lukket i tidsrummet kl. 22 – 05, samt for omfattede virksomheder i de kommuner, hvor der er indført forbud mod salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, skriver Naalakkersuisut.

Under Vinterpakken kan der søges om støtte til dækning af faste udgifter, og der kan søges ansvarlige kriselån til afhjælpning af akutte likviditetsproblemer.

Pakkerne kan kombineres, dog kan den samme omkostning kun dækkes én gang.

Pakkerne administreres af Innovation Greenland, som er Selvstyrets selskab, der blandt andet står for erhvervsrådgivning og andre tilskudsordninger til erhvervslivet.

Kritisk udvalg

Et dokument fra Finans- og Skatteudvalget viser, at Naalakkersuisut har bedt om et beløb på 10 millioner kroner i forbindelse med godkendelsen af hjælpepakkerne.

Udvalgets behandling af hjælpepakkerne affødte en række kritiske spørgsmål, hvor udvalget blandt andet vil vide, hvor de 10 millioner kroner tages fra i budgettet.

Udvalget vil også gerne kende resultatet af en høring, som hjælpepakkerne har været i hos arbejdsgiverorganisationen Grønlands Erhverv og Nuuk Handelstandsforening.