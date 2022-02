Naalakkersuisut dropper coronapasset

Merete Lindstrøm Torsdag, 03. februar 2022 - 13:07

Fra midnat i dag er det ikke længere nødvendigt at fremvise dokumentation på, at man er vaccineret eller har været smittet for nyligt for at få adgang til restauranter, koncerter sportsklubber osv. Det oplyser naalakkersuisoq for Erhverv og Handel Pele Broberg (N) på et pressemøde.

Det betyder, at uvaccinerede igen får mulighed for at komme alle steder, og at folk, der er vaccineret, kan lægge mobilen væk, når de skal på restaurant, bibliotek eller andre offentligt tilgængelige steder, som ikke har været undtaget af reglen.

Befolkningen opfordres til i høj grad selv at tage ansvar ved for eksempel at tage en kviktest, før man skal til kaffemik eller deltage ved større forsamlinger på anden måde.

Smitsom Omikron-variant dominerende

Nu hvor der ikke længere er mulighed for at få en PCR-test, er det ikke muligt for uvacinerede at dokumentere, at de ikke er smittede. Andre har ikke mulighed for at blive vaccineret, fordi de selv eller en nærkontakt har været smittet for nylig eller er nærkontakt til en smittet.

Der vil fortsat være krav om mundbind og maksimum belægning i lokaler på halvdelen af brandmyndighedernes anbefalinger.

Analyser afslører, at der er to varianter af Omikron her i landet, fortæller landslæge Henrik L. Hansen på pressemødet.

Omikron består af to varianter BA2 og BA1, som var den første Omikron. Alle prøver i Ilulissat er BA2, og halvdelen i Nuuk er ligeså BA2. BA2 er 30 procent mere smitsom end BA1 varianten, og BA2 forventes at have overtaget i Danmark i midten af februar.

Restriktioner i Østgønland fjernes

I modsætning til resten af landet så ophæves alle restriktioner fra midnat for Østgrønland. Det vil sige, at man ikke behøver at bære mundbind, og der ikke er loft over, hvor mange der må befinde sig i samme lokale. Det har tidligere været fremme, at der er høj vaccinedækning og lav smitte i Østgrønland i øjeblikket.

Selv alkoholforbuddet gælder dog fortsat for hele Kommuneqarfik Sermersooq frem til 9. februar og dermed også i Østgrønland.

Overordnet fortæller Henrik L. Hansen om coronasituationen, at sundhedsvæsenet har fået ro på grund af de restriktioner om alkohol, der har været indført af kommunerne.

- Samlet set har tiltagene gjort, at sundhedsvæsenet lige akkurat kan fungere og klare andet end corona også.

- Vi er nu så sikre på, hvor vi er på vej hen, at vi godt kan give slip nogle steder, og det er baggrunden for anbefalingerne om, at vi tager hul på lempelserne og kommer videre, siger Henrik L. Hansen.

Langt færre husspektakler

Politimester Bjørn Tegner Bay deltager også på pressemødet, og han fortæller, at fire kommuners forbud mod alkohol har resulteret i langt færre husspektakler.

Politimesteren mener, at alkoholforbuddet i høj grad har støttet op om myndighedernes strategi med at udjævne smittespredningen samt undgå overbelastning af politi og sundhedsvæsen.

Ifølge politimesteren var der 47 husspektakler i 2021 i de fire kommuner med alkoholforbud. I 2022 var tallet nede på 10 husspektakler i samme periode under alkoholforbuddet.

Takker kommuner

Naalakkersuisoq Pele Broberg takker kommunerne for det ”åndehul” de er med til at give myndighederne igennem alkoholrestriktionerne – det er formodentlig den vigtigste enkelt-faktor, som har haft den største effekt på at bremse smittespredningen.

Sundhedsvæsenet fortsat presset

På trods af at antallet af PCR-test er skåret betydeligt ned, og der er og har været indført alkoholforbud i flere kommuner, så er meget personale hos myndigheder og sundhedsvæsen fortsat smittet med corona.

Det betyder blandt andet, at sundhedsvæsnet stadigvæk er presset, og de daglige aktiviteterne fortsat er påvirket, understreger Pele Broberg.