Fujitsu vil digitalisere Grønland

Grønland står overfor en større moderniserings- og digitaliseringsproces for flere af systemer, der bliver anvendt i det offentlige.

Og Fujitsu A/S, der har bred erfaring indenfor IT-drift og cybersikkerhed er blevet prækvalificeret til at være med, når en lang række kerneopgaver skal automatiseres.

Senior Sales Executive i Fujitsu, Andreas Christiansen glæder sig over, at Fujitsu er blevet prækvalificeret, og dermed kan byde ind på alle opgaver i digitaliseringsprocessen.

- Det er en virkelig spændende rejse. En af de opgaver, som vi synes er meget spændende, er det kommende skift af patientjournalsystemer i sundhedsvæsenet. Jeg mener, at vi har de rette kompetencer der skal til for at rådgive sundhedsvæsenet med udgangspunkt fra vores lokale kontor i Nuuk, siger Senior Sales Executive i Fujitsu Andreas Christiansen til Sermitsiaq.AG.

Automatisering af opgaver

Naalakkersuisut har en stor vision om en større digitaliseringsproces de kommende år. Blandt andet står der i Naalakkersuisuts digitaliseringsstrategi, at hele samfundet skal undergå en digital forvandling.

En stor del af opgaverne udliciteres til udlandet på grund af mangel på it-specialister i landet. Men nu vil Fujitsu være med i digitaliseringsprocessen.

- Vi vil meget gerne være med, når selvstyret og kommunerne går i gang med at automatisere deres systemer. Det gælder blandt andet i skattestyrelsen og i kommunerne, hvor et automatisk program skal behandle social- og pensionsydelser til borgerne, så det manuelle administrative arbejde mindskes, siger Andreas Christiansen.

IT-sikkerhed i top

De seneste mange måneder har flere store virksomheder været ramt af cyberangreb. Det gælder blandt andre Selvstyret, sundhedsvæsenet, Royal Greenland og senest Kommune Kujalleq.

Andreas Christiansen glæder sig over, at den globale virksomhed nu også har fået mulighed for at optimere IT-sikkerheden i Grønland.

- Det er i vores interesse, at vi er tæt på vores kunder, også selvom vi er en internationale virksomhed, der har stort speciale i IT-ydelser. Vi kender samfundet og vi mener, at vi kan give de grønlandske kunder den bedst mulige rådgivning indenfor IT-sikkerhed. Det er i hvert fald en spændende tid og en spændende udvikling, som vi nu kan være en del af, siger Andreas Christiansen.

Fujitsus kontor i Grønland blev etableret i 2019 og har i dag otte medarbejdere.