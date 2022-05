Cyberangreb giver store problemer i sundhedsvæsenet

Thomas Munk Veirum Onsdag, 18. maj 2022 - 11:56

Opdateret 13.30 med uddybende svar fra Selvstyret...

Sundhedsvæsenets ydelser er stadig begrænsede, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse, og i meddelelsen afslører Naalakkersuisut nu også årsagen til problemerne:

- Nu står det klart, at systemnedbruddet for nylig skyldes cyber angreb, står der.

Selvstyret uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at det kan være en genganger der er på spil.

- Det vi ved er at det med stor sandsynlighed er de samme hackere som angreb centraladministrationen netværk for nogle måneder siden. Det kan spores i fremgangsmåden og de tekniske aftryk der er efterladt på netværket. Centraladministrationen og Sundhedsvæsenet har ikke samme driftsleverandør og dermed er der intet der tyder på, at angrebet har relation til driftsleverandørerne, oplyser kommunikationchef for Naalakkersuisut, Irene Jeppson.

LÆS OGSÅ: Doktor.gl er ude af drift

Naalakkersuisut oplyser videre, at sundhedsvæsenet er nødsaget til i dag at genstarte alle it-systemer og servere, og det betyder blandt andet, at personalet ikke kan tilgå patienternes journaler.

Stærkt begrænsede ydelser

- Sundhedsvæsenets ydelser er derfor stærkt begrænset, og der må påregnes øget ventetid, og nogle vil opleve at gå forgæves til aftalte tider. Akutte henvendelser vil naturligvis fortsat imødekommes og man kan kontakte sundhedsvæsenet telefonisk, skriver Naalakkersuisut.

Ifølge Selvstyret viser tekniske analyser, at der ikke er sket skade i forhold til borgernes data, og at data ikke er blevet kopieret:

- Men der pågår stadig undersøgelser af cyber angrebets omfang.

Selvstyret blev ramt i marts

It-problemerne har påvirket sundhedsvæsenet i over en uge. Det var 9. maj, myndighederne meldte ud, at Doktor.gl var ramt af et nedbrud, samt at der var problemer med at modtage e-mails i sundhedsvæsenet.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut: It-problemer skyldes alvorligt cyberangreb

Tidligere i år blev også Naalakkersuisut ramt af cyberangreb, og hjemmesiden naalakkersuisut.gl ligner stadigvæk ikke sig selv efter angrebet, som fandt sted i slutningen af marts. Angrebet betød også, at Inatsisartut måtte holde en pause i møderne.

I december blev det selvstyreejede Royal Greenland også ramt at et cyberangreb, som gav selskabet vanskeligheder.