Friske forsyninger lander i Grønland på søndag

Merete Lindstrøm Torsdag, 17. august 2023 - 10:53

De tekniske problemer som skibet Tukuma Arctica har kæmpet med siden begyndelsen af august, har skabt bekymringer om forsyningsstabilitet i flere fødevarebutikker og blandt forbrugerne.

Skibet, der var forhindret i at levere friske frugter og grøntsager, har nemlig forårsaget tomme hylder i flere butikker, særligt i frugt og grønt. Heldigvis er der nu positive nyheder i horisonten.

Royal Arctic Line oplyser til Sermitsiaq.AG, at alt gods, der var planlagt til at ankomme fredag den 18. august med det indchartrede skib Jonni Ritscher, nu vil ankomme søndag den 20. august med Silver Mary som har fået lastet godset på Island fra Jonni Ritscher.

Gods til en uge - og lidt til

Det forventede gods til en normal uge skulle nu kunne finde vej til butikkerne og genoprette en mere stabil situation. Der vil desuden være 11 containere med, som skulle være ankommet den 11. august med Tukuma Arctica.

Tukuma Arctica skulle oprindeligt have sejlet med sin last fra Aarhus den 4. august, og forsinkelsen har skabt udfordringer for den planlagte sejlplan. RAL har meddelt, at skibet har forladt Aarhus Havn d. 14. August.

Et puslespil med rederiets skibe, er sat i søen for at få varer både ind og ud af landet samt sikre de friske forsyninger til kysten.

Godset lodses om på Island

Silver Mary er sejlet fra Nuuk til Reykjavik med eksportvarer fra Grønland, hvorefter godset transiteres til Aarhus med det indchartrede skib Jonni Ritscher i Reykjavik; efterfølgende laster Silver Mary godset fra Jonni Ritscher og vender tilbage til Nuuk, hvor der vil være en omladning af gods til Irena Arctica.

Herefter begynder skibene deres sejlads syd og nord på kysten. De endelige datoer følger, når RAL får yderligere information, oplyser de på deres hjemmeside.