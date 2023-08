RAL-skib i problemer: Bliver omkring en uge forsinket

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 08. august 2023 - 17:46

Royal Arctic Lines (RAL) containerskib Tukuma Arctica er løbet ind i tekniske problemer.

Problemerne er så alvorlige, at skibets afgang fra havnen i Aarhus, hvor det lige nu befinder sig, er udskudt til på lørdag.

Skibet skulle ellers have sejlet med sin last fra Aarhus fredag i sidste uge, oplyser RAL på sin hjemmeside.

- Forventningen er, at Tukuma Arctica vil være klar til at sejle fra Aarhus havn lørdag den 12. august. Vi arbejder ihærdigt på at afhjælpe de tekniske udfordringer, der desværre har krævet mere tid end først antaget, skriver RAL.

Vil kun sejle til Reykjavik - datofølsomme vare prioriteres

RAL oplyste fredag i sidste uge, at der var problemer, og at rederiet havde kigget på charter-muligheder, men at det ikke kunne lade sig gøre.

Forsinkelsen påvirker den planlagte sejlplan væsentligt, lyder det fra RAL, der skriver, at Tukuma rejse slutter i Reykjavik.

- Jonni Ritscher 331 vil vente på Tukuma og laste så meget af hendes gods som muligt. Der vil være begrænset operationstid til at omlaste godset, hvorfor datofølsomme vare vil prioriteres. Jonni Ritscher 331 får dermed planlagt ankomst til Nuuk den 19. august.

- Det resterende gods fra Tukuma rejse 329 vil blive omlastet til næste anløb i Reykjavik med Bruarfoss rejse 330, med forventet ankomst til Nuuk den 25. august, skriver Royal Arctic Line.