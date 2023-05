Fri bane for ny våbenlovgivning

Anders Rytoft Onsdag, 24. maj 2023 - 13:51

Tirsdag kunne Sermitisaq.AG fortælle, at Naalakkersuisut ville forsøge at fremme ændringer af våbenlovgivningen - uanset om behandlingen af fangst- og jagtloven, som Inatsisartut først ville have på plads, blev udskudt eller ej.

I dag kan Karl Tobiassen, naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, med stor begejstring fortælle, at Inatsisartut 23. maj har behandlet loven.

- Jeg er meget glad for, at flertallet i Inatsisartut vedtog vigtige bestemmelser i loven, siger han.

Det betyder blandt andet, at der fremover vil være et alderskrav på 15 år for erhvervsjagtbevis, mens børn, der er fyldt 12 år, kan deltage i fangst og jagt på kvoterede arter under ledsagelse af voksne.

Ny og skærpet våbenlov

Det har været vigtigt for Inatsisartut, at behandle ændringer af fangst- og jagtloven, inden vedtagelsen af en ny våbenlov, da det i modsat fald ville være forbudt for personer under 15 år at udøve fangst.

De skærpede regler af våbenlovgivningen lægger nemlig op til, at man skal være fyldt 15 år for at være i besiddelse af almindelige våben, ligesom der skal være regler for opbevaring af våben.

I dag skal man være fyldt 12 år for at bære våben, og flere politikere ønsker at sikre muligheden for, at børn fra 12-15 fortsat kan gå på jagt med en voksen i fremtiden på trods af en ny og skærpet våbenlov.

Det er der nu lagt op til med de netop vedtagede bestemmelser i fangst- og jagtloven. Nu følger en ændring af våbenloven, som Naalakkersuisut forsøger at få vedtaget i indeværende valgperiode.