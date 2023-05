Ny våbenlov: Naalakkersuisut vil ikke vente på Inatsisartut

Anders Rytoft Tirsdag, 23. maj 2023 - 16:13

Skyderiet i Narsaq har haft omfattende konsekvenser, både menneskeligt og økonomisk.

Sådan lyder det korte svar fra Air Greenland.

Det er Demokraatits Inatsisartutgruppe, der i et paragraf 37-spørgsmål har spurgt indtil konsekvenserne af episoden tilbage i marts, hvor en ung mand skød omkring sig og ramte både en helikopter og tilfældige personer i Narsaq.

LÆS OGSÅ: Flere personer ramt af skud i Narsaq: Politiet har anholdt gerningsmanden

En traumatisk hændelse, der igen sætter spørgsmålstegn ved landets liberale våbenlovgivning; vil Naalakkersuisut skærpe den i indeværende valgperiode, ønskler Demokraatit at vide.

Skærpede regler

Til det svarer naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Erik Jensen, at Naalakkersuisut - på baggrund af adskillige vådeskudsulykker gennem årene - har konkrete planer om at ændre våbenloven for Grønland.

Noget, Naalakkersuisut og den danske regering allerede tog initiativ til tilbage i 2018, men til trods for dette er loven endnu ikke blevet behandlet.

Inatsisartut vil først behandle en ændring af fangst- og jagtloven, før der vedtages en ny våbenlov, da det i så fald vil være forbudt for personer under 15 år at udøve fangst.

De skærpede regler af våbenlovgivningen lægger nemlig op til regler for opbevaring af våben, og at man skal være fyldt 15 år for at være i besiddelse af almindelige våben.

Uanset fangst- og jagtloven

I dag skal man være fyldt 12 år for at bære våben, og flere politikere ønsker at sikre muligheden for at børn fra 12-15 fortsat kan gå på jagt med en voksen i fremtiden på trods af en ny og skærpet våbenlov.

LÆS OGSÅ: Foreslår våbenskabe og krav om ren straffeattest

Erik Jensen oplyser, at bestemmelsen om opbevaring af våben og ammunition er en del af det lovudkast som Justitsministeriet har udarbejdet og præsenteret for Naalakkersuisut.

- Såfremt behandlingen af fangst- og jagtloven endnu engang bliver udskudt i Inatsisartut vil Naalakkersuisut forsøge at fremme den del af våbenlovsforslaget, sådan at den kan behandles uafhængigt af fangst- og jagtloven, skriver han.

Over en millioner kroner

Hvorvidt en skærpet våbenlovgivning kunne have forhindret skyderiet i Narsaq, vides af gode grunde ikke, men episoden har haft store omkostninger - også for Air Greenland. Den pågældende helikopter, som blev ramt af skud, blev sat ud af drift, mens andre helikoptere blev taget ud af den normale drift som erstatning.

Flyselskabet har blandt andet mistet indtægter fra salg af charter, som konsekvens af skyderiet, der ligeledes har medført mange aflysninger, forsinkelser og ombookninger af passagerer, oplyser Air Greenland.

Og tilføjer at indkvarteringen af passagerer på hotel, som er blevet sikret forplejning, har fordoblet Air Greenlands omkostninger, som har brugt over en million kroner om måneden i perioden.