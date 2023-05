Free-association-debat: Kan Grønland hente inspiration fra Puerto Rico?

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 09. maj 2023 - 07:45

I 2019 vakte det opsigt verden over, da Donald Trump foreslog, at USA købte Grønland af Danmark. Senere kom det frem, at den daværende præsident også havde foreslået, om man kunne bytte Puerto Rico for Grønland.

Forslaget havde ingen gang på jord, men måske kan danske og grønlandske politikere hente inspiration i den politiske proces, der i disse år finder sted vedrørende Puerto Ricos tilknytning til USA.

I et nyt notat har Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) set nærmere på Puerto Rico og dets tilknytning til USA. Notatet er et af flere om free association-ordningen, som af flere politikere ses som en mulig afløsning for det nuværende rigsfællesskab.

Er sat under administation af et udvalg

Med hensyn til Puerto Rico har USA haft herredømmet over øen siden 1898. Det er ikke en stat i USA men et selvstyrende territorium. I 1952 vedtog landet sin egen forfatning efter at have fået ret til at vælge sin egen guvernør. I den forbindelse blev landet fjernet fra FN's liste over kolonier.

Noget tyder dog på, at Puerto Rico fortsat defacto er en koloni. Borgere på øgruppen er således amerikanske statsborgere, men de har ikke stemmeret ved præsidentvalgene, og Puerto Rico er kun repræsenteret med en delegeret uden stemmeret i kongressen i Washington.

I 2015-16 kom øen i store økonomiske vanskeligheder, og her blev der af den amerikanske kongres nedsat et udvalg, som nu styrer centrale økonomiske forhold i Puerto Rico. Et udvalg som øens omkring 3,2 mio. borgere ikke har haft indflydelse på.

Kan ikke blive medlemsstat

Det er blevet vedtaget ved flere folkeafstemninger, at Puerto Rico ønsker at blive en stat i USA, men det er der ikke flertal for i den amerikanske kongres. Derfor nævnes free association som en mulig løsning.

Notatet fra DIIS beskriver, hvordan der i 2022 blev fremsat et lovforslag i kongressen, hvor free association er en mulighed for Puerto Rico. Ordningen vil give øen fuld international suverænitet under international lov, og USA's magt over øen vil blive ophævet.

I forslaget hedder det, at hver part ensidigt kan vælge at træde ud af free association-ordningen, og i Puerto Rico er der blandt modstandere af free association nervøsitet for, at USA pludseligt vil forlade ordningen og stoppe sin omfattende økonomiske støtte til øen.

Ny geopolitisk virkelighed kan påvirke forhandlinger

Behandlingen af lovforslaget vedrørende Puerto Ricos status blev stoppet, da der blev nedsat en ny kongres 1. januar, og dermed er der endnu ikke udsigt til konkrete ændringer i øens tilknytning til USA.

I DIIS-notatet henviser forskerne dog til, at USA har fået nye hensyn at tage i forbindelse med geopolitiske udfordringer med Kina og Nordkorea, hvilket blandt andet har fået USA til indgå i en genforhandling om Marshall-øernes tilknytning til USA.

De nye hensyn vil også påvirke forhandlinger om free association med Puerto Rico, er vurderingen fra DIIS.