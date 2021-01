Frederik Elsner nomineret til dansk pris

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 22. januar 2021 - 15:30

Frederik Elsners soloalbum 'Sikiinnarpugut' er nomineret til en af de mest hæderkronede og traditionsrige prisuddelinger i Danmark.

Albummet er blevet nomineret som 'Årets danske rock udgivelse' af Skandinaviens største og ældste musikmedie, Gaffa. Prisen er også læsernes pris, hvor det er læserne bestemmer, hvem der løber med de eftertragtede gyldne 'G'-pris.

- Jeg er beæret at blive nomineret til prisen. Store danske musikere er også blevet nomineret i samme pris. Jeg er også stolt over, at jeg er indstillet til prisen, selv om albummet kun indeholder grønlandske sange, siger Frederik Elsner til Sermitsiaq.AG.

Sidste år vandt D-A-D med albummet A Prayer For The Loud, mens Kashmir, Dizzy Mizz Lizzy og Newphew tidligere har vundet prisen.

Vær med til at stemme

Albummet 'Sikiinnarpugut' udkom sidste år, og indeholder ti sange. Gaffa anmeldte albummet for nyligt, hvor Frederik Elsner blev blandt andet rost for at være 'et talent ud over det sædvanlige'.

Og du kan være med til at stemme på Frederik Elsner - det sker på Gaffas hjemmeside, hvor der er mulighed for at stemme tre gange i hver kategori. Afstemningen slutter den 12. februar klokken 14.00 grønlandsk tid.

Prisen uddeles 4. marts.