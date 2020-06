Frederik Elsner fejrer fødselsdag med nyt soloalbum

Merete Lindstrøm Onsdag, 24. juni 2020 - 17:00

På et nyt album med navnet Sikiinnarpugut - Vi bøjer os bare - fra Frederik Elsner kan man høre sange om nogle af de barske episoder, der har været i Grønlands historie. Lige fra fortidens tvangsflytninger til nutidens klimaforandringer.

For kunstneren har det sidste hektiske år og tiden med corona været med til at forme albummet.

- Jeg tror lidt, at frontcoveret forklarer det hele. Der er en masse ødelæggelse bag mig og faktisk stumper af corona i bunden. Men der, hvor jeg kigger hen imod, er håb, fortæller Frederik Elsner til Sermitsiaq.AG.

Sange der skulle skrives

Han peger på de udfordringer, man går igennem livet både som ung og voksen, som inspirationskilder til albummets sange.

Sygdommen skizofreni er et af de emner, der bliver behandlet på albummet. Sangen Skizo er inspireret af et møde med en17-årig dreng i Østgrønland, der har slemt skizofreni men som ikke er i behandling.

- Efter vores møde kunne jeg mærke, at jeg var nødt til at skrive om ham og det her. Det gik så hurtigt at skrive den sang, fordi jeg vidste præcis, hvad jeg ville sige. Teksten er ret stærk og handler om at være fængslet i sig selv, siger Frederik Elsner.

Gæstekunstnere på stribe

I sangen får Frederik Elsner selskab af en af Færøernes helt store kunstnere - Teitur -med klaverspil og fløjte, som han er kendt for.

En anden populær mand, som gæster albummet, er Ole Kristiansen. Frederik Elsner har nemlig kastet sig ud i en fortsættelse af hans populære fortælling om ’Arnarulunnguaq’.

Med sangen ’Akornatsinniittuassaatit’ fortsætter historien om kvinden, der var med på Knud Rasmussens femte Thuleekspedition, som begyndte i 1921. De to kunstnere har indspillet den nye sang sammen.

Albummet indeholder også sangen ’Sinnattoraangama Takusarpagit’ med en perlerække af gæstesangere, som en hyldest til Frederik Elsners afdøde klaverlærer Karl Sivertsen.

Albummet har releasedato på Frederiks fødselsdag d. 24. juli og indeholder 10 sange med et snert af genkendelighed fra Frederiks egen genkendelige singersong writer-stil. Dog lover kunstneren, at der er nye lyde og tendenser på albummet, som er indspillet af nordiske kunstnere i Bloch Studio på Færøerne.