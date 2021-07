Fredag kan unge få det første vaccinestik

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 21. juli 2021 - 09:30

Er du 16 eller 17 år og bor i Nuuk, så tilbydes du vaccine mod coronavirus på fredag den 23. juli.

Det oplyser Kommuneqarfik Sermersooq på sin Facebookside.

Det er vaccinen Pfizer, som er godkendt til brug til unge under 18 år, som skal bruges til at vaccinere unge i Grønland.

Vaccinationen af unge i Nuuk vil foregå som drop-in på fredag, hvor personer kan komme uden at bestille tid forud.

- Alle unge på 16-17 år kan blive vaccineret uden tidsbestilling. Det foregår fredag den 23/7 fra kl.14.00-17.00 på USK, skriver Kommuneqarfik Sermersooq på sin Facebookside.

Vaccinepas

Naalakkersuisut har under et pressemøde mandag den 19. juli bedyret, at vaccinepas kan blive nødvendig at have, hvis man vil benytte eller opholde sig i sportsfaciliteter, cafeer eller andre steder, hvor folk kan samle sig.

- Det kan blive nødvendigt at have vaccinen for at kunne tage på café, i fitnesscenter, i biografen og så videre, oplyser kommunen.

Ved drop-in vaccinationen opfordres de unge til at bære mundbind på grund af smittefare med coronavirus.

Der er på nuværende tidspunkt igangværende planlægninger om at vaccinere 16 og 17-årige i de i alt fem største byer i landets fem kommuner.