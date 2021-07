16-17-årige kan vaccineres fra næste uge

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 20. juli 2021 - 17:45

Så kan unge i alderen 16-17 år, og som bor i de større byer se frem til at blive tilbudt vaccination mod coronavirus.

I næste uge skydes vaccinationer af unge i alderen 16-17 år i gang, og der står unge i Nuuk for skud som de første. Her skal de unge lægge arm til vaccinen Pfizer, som er godkendt til brug til unge under 18 år. Moderna-vaccinen, som Grønland benytter til den voksne gruppe er endnu ikke godkendt til brug til unge.

Det oplyste landslæge Henrik L. Hansen under et pressemøde mandag.

- Her i Nuuk, hvor den største gruppe af 16-17-årige er, vil vaccinationen starte i næste uge. Herefter vil vi hurtigst muligt starte i de fire andre regionsbyer. Det er, hvad vi har af muligheder for umiddelbart at komme ud og vaccinere, oplyser landslæge Henrik L. Hansen.

Vanskelig at håndtere

Moderna-vaccinen anvendes i dag af Grønland, da den er nemmere at håndtere. Flere steder i landet kan sundhedspersonalet selv håndtere Moderna-vaccinen og kan dermed selv stikke befolkningen.

Men vaccinen af Pfizer er mere vanskelig at håndtere, og derfor kræver det mere planlægning at rulle ud. Blandt andet skal vaccinen opbevares i minus 80 grader, og særlig trænet sundhedspersonale må håndtere vaccinen.

- Der skal udsendes teams fra Nuuk for at kunne vaccinere med Pfizer-vaccinen uden for Nuuk, siger landslægen.

Naalakkersuisoq for sundhed, Kiista Fencker opfordrer borgerne om at holde øje med corona.nun.gl. På hjemmesiden vil det nye, åbne vaccinationsprogram offentliggøres, så snart sundhedsvæsenets planlægning er på plads.

Ifølge Grønlands Statistik er der pr. 1. januar 2021 1.293 unge i alderen 16-17 år i hele landet. Af dem bor 819 i regionsbyerne Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. 381 unge i alderen 16-17 år bor i Nuuk, hvor vaccinationerne startes.