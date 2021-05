Fransk uranselskab stopper efterforskning

Redaktionen Mandag, 17. maj 2021 - 11:45

De politiske vinde får uran-selskabet Orano til at stoppe deres efterforskning af uran i Grønland for nuværende. De beholder dog deres licenser, der er gældende i fem år.

Nye politiske vinde

Det franske uran-selskab Orano udtaler til Sermitsiaq, at de ikke vil iværksætte efterforskning af uran. De beholder dog deres efterforskningstilladelser, der også gælder for andre metalliske stoffer i fem år frem.

Læs også: Fransk selskab får lov at lede efter uran

– Vi respekterer den retning, som den nyudnævnte koalition har valgt, og vil derfor ikke iværksætte efterforskningsarbejde for uran i Grønland for nuværende. Ikke desto mindre forbliver vi indehaver af to efterforskningstilladelser for uran, men også for flere andre metalliske stoffer, der tildeles i en fornybar periode på fem år, siger Thomas Gwénaël på vegne af presseteamet i Orano.

Tildeling i januar

Det er ikke mere end få måneder siden, at Naalakkersuisut med Kim Kielsen i spidsen tildelte verdens næststørste uran-producent Orano en efterforskningstilladelse til en række områder i henholdsvis Sydvest- og Sydøstgrønland.

Læs hele artiklen i Sermitsiaq – klik på banneret herunder: